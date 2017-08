«Une nouvelle page s’ouvre dans l’histoire de la JSK»

Par DDK | Il ya 1 heure | 194 lecture(s)

Malik Azlef, le désormais ex-vice président et ex-directeur général du Conseil d’Administration, s’est exprimé sur les travaux de l’AG, sur le retrait de confiance à Hannachi et son installation comme responsable du club avec Zeghdoud jusqu’à la tenue de la prochaine AG prévue le 7 Septembre, en nous déclarant ce qui suit : «Comme je vous l’ai déclaré hier (Ndlr, avant-hier) on a destitué Hannachi et à l’unanimité. Il n’y a plus de conseil d’administration puisqu’il est remplacé par un conseil de surveillance. On va gérer les affaires de la JSK Mohamed Zeghdoud et moi, en attendant la tenue de la prochaine AG, où on installera le conseil de surveillance qui sera composé de 5 à 12 membres puis on désignera un directoire. Nous ouvrons une nouvelle page dans l’histoire de la JSK et j’espère que cette fois ce sera la bonne. Bienvenue à toutes les bonnes volontés qui peuvent ramener un plus et injecter plus d’argent pour permettre à ce géant d’Afrique de retrouver sa réelle place parmi les grosses cylindrées de tout le continent et pas d’Algérie seulement».

Propos recueillis par A. M.