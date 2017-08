«Nous avons tenu notre promesse, en destituant Hannachi»

Par DDK | Il ya 1 heure | 177 lecture(s)

Le membre du CSA Hanine Meftah a déclaré : «Nous avons tenu notre parole et notre promesse en destituant Hannachi de la présidence après 24 ans de règne. On a tenu à organiser cette assemblée générale à la date arrêtée. Les membres du conseil d’administration ont répondu à l’appel et ont voté, à l’unanimité, le retrait de confiance à Hannachi. C’est une date qui restera gravée dans l’histoire de la JSK, car notre cher club a besoin d’un sang neuf et inchallah avec la nouvelle équipe et de nouveaux investisseurs, nous reviendrons en force».

Propos recueillis par A. M.