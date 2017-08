Entraînement hier matin

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Les partenaires de Djerrar ont eu droit hier matin à une séance de travail, et ce, malgré le fait qu’ils avaient un match amical dans la soirée, face à la formation libyenne de Souihli. Le staff technique essaye de rattraper le retard accusé en matière de préparation, du moment que ces derniers sont restés sans entraînement pendant une semaine après le stage de Tikjda. Les joueurs ont donc effectué une séance hier matin, avant de prendre leur déjeuner et de rallier dans l’après-midi la ville de Sousse pour affronter leurs adversaires Libyens pour ce premier test amical.

Si Salem reprendra vendredi ou samedi

L’attaquant Si Salem, qui souffre d’une blessure, est mis au repos par le médecin Athmani. Ce dernier lui a prescrit quatre jours de repos. Le joueur devra donc reprendre du service ce vendredi, ou au plus tard ce samedi. Il sera donc soumis à des soins et au repos, avant qu’il ne soit autorisé à reprendre du service avec ses partenaires. Si Salem espère réintégrer le groupe avant la fin du stage, pour pouvoir jouer au moins un ou deux matchs, et éviter le scénario de la saison écoulée sous la houlette de Mouassa, où il a raté le stage estival à cause d’une blessure.

Djerrar, Chetti et Mesbahi rétablis

Les trois joueurs Djerrar, Chetti et Mesbahi, qui étaient blessés et qui souffraient de petits bobos, ont été totalement rétablis. D’ailleurs, ils devaient même prendre part hier au match de la soirée qui devait opposer la JSK à Souihli à Sousse.

Oukaci et Renai séduisent

Les deux jeunes pépites de la JSK, Juba Oukaci et Anis Renai, qui ont réintégré le groupe avant-hier, affichent la grande forme. Cela s’est vérifié lors du match d’application disputé dans l’après-midi. Les deux milieux de terrain des Canaris ont séduit le staff technique par leur grande débauche d’énergie et leurs grandes qualités techniques. Renai et Oukaci seront certainement des cartes gagnantes, qui seront utilisées par le coach Rahmouni et son adjoint Moussouni dès l’entame de la nouvelle saison sportive.

A. M.