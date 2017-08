Azlef à Tunis pour rassurer le groupe

Par DDK | Il ya 15 minutes | 6 lecture(s)

Malik Azlef, le responsable du comité provisoire de la JSK, installé lors des travaux de l’assemblée générale extraordinaire du Conseil d’administration tenue avant-hier au siège du club, devrait se rendre en Tunisie aujourd’hui ou demain.

«En principe, je me rendrai en Tunisie demain ou jeudi (Ndlr, aujourd’hui), pour constater de visu les conditions de travail de l’équipe et discuter avec les joueurs, le staff technique et toute la délégation qui est sur place», nous a confirmé hier Malik Azlef. Ce dernier n’a donc pas mis beaucoup de temps pour passer à l’action et prendre les choses en main. Un déplacement qui soulagera le staff technique, à sa tête Mourad Rahmouni et son adjoint Fawzi Moussouni, venant renforcer les déclarations d’Azlef à l’issue de la dernière AG quand il a dit : «Le staff technique ont notre confiance. Rahmouni et Moussouni resteront à la barre technique de la JSK et continueront leur mission». Ce sera aussi le cas des joueurs qui attendent un signe de la direction concernant le problème d’argent. Ils ne sont pour rappel pas payés depuis plusieurs mois.

Il sera accompagné par Zeghdoud et Meftah

Le désormais ex-directeur général de la société sportive de la JSK et actuel responsable du comité provisoire, qui aura la mission de gérer les affaires du club jusqu’à la tenue de la prochaine AG prévue le 7 septembre, ne sera pas seul lors de ce déplacement, par route, en Tunisie. Malik Azlef sera accompagné par Mohamed Zeghdoud et Hanine Meftah, les deux porte-parole du CSA/ JSK. «Je rallierai la Tunisie à bord de mon véhicule personnel. En principe, il y aura avec moi Zeghdoud et Meftah qui m’accompagneront pour rendre visite à l’équipe et s’enquérir de la situation de tout le monde et des conditions du déroulement du stage à Gammarth», a-t-il affirmé, ajoutant : «Notre mission a débuté à l’issue des travaux de l’assemblée générale extraordinaire. On va tout faire, Zeghdoud et moi, pour permettre à l’équipe de travailler dans la sérénité et de préparer la nouvelle saison sous de bons auspices. On va avoir une discussion sur place avec Rahmouni et Moussouni et les joueurs, pour les rassurer et les mettre en confiance, pour qu’ils puissent accomplir leur mission avec un bon mental». Il semblerait que rien ne sera laissé au hasard par Malik Azlef et Mohamed Zeghdoud, pendant cette période de transition qu’ils vont gérer et qui s’étalera jusqu’au 7 septembre prochain. Ce qui devrait permettre à l’équipe d’aborder la nouvelle saison avec beaucoup de confiance et d’assurance et d’attaquer le premier test officiel, prévu le 26 août face aux Sudistes de la JS Saoura, en force. Les deux responsables veulent commencer comme il se doit la nouvelle ère qui s’ouvre devant la JSK version 2017-2018, avec comme objectif de procurer la joie aux milliers de supporters kabyles qui seront très nombreux certainement dès le coup d’envoi du championnat.

Aomar Moussi