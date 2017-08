«Personne n’est titulaire éternel»

Par DDK | Il ya 15 minutes | 3 lecture(s)

Après le match amical contre le PAC et celui d’hier face à l’USMB, l’ossature de la JSMB commence à se dessiner pour le staff technique en poste. Le coach Mounir Zeghdoud arrive en effet à voir plus clair sur l’aptitude de chaque joueur à affronter la compétition officielle. Beaucoup de satisfactions ont été remarquées lors du match face au PAC que le driver des Vert et Rouge espère améliorer, mais aussi des lacunes qu’il souhaite corriger lors de ces joutes amicales, durant lesquelles il veut donner la chance à tout le monde pour s’exprimer et étaler son savoir-faire. Les joueurs qui se donnent à fond lors des entraînements et lors des matchs amicaux n’ont qu’un seul souhait : décrocher une place parmi les onze rentrants lors de la compétition officielle et la pérenniser au maximum. Sur ce sujet, Mounir Zeghdoud dira : «Personne n’est un éternel remplaçant ni un éternel titulaire. Tous les postes sont mis en jeu et le meilleur jouera. On est en train de travailler sérieusement lors de ce stage pour arriver à dénicher les 18 joueurs les plus en forme, qui joueront le premier match du championnat sans pour autant léser un joueur dans le choix à faire. Je vais essayer au maximum d’être clair dans mes choix pour que les non convoqués et les remplaçants ne douteront pas des onze rentrants». Sur un autre registre, Boualem Tiab qui est rentré de France dernièrement, est en train de régler certaines situations financières qui sont restées bloquées tout au long de son absence, à l’image du payement des joueurs (anciens et nouveaux), du staff technique, des fonctionnaires du club ainsi que certains fournisseurs.

Z. H.