Les joueurs régularisés

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

Après le renflouement des caisses du MOB par la subvention de l’APC (5 milliards) et du MJS (800 millions de centimes), la direction a assaini la situation financière des joueurs, en les payant jusqu’au mois de juillet, une situation très rare au niveau du football national.

Avec ce geste, un climat de confiance s’établira entre les joueurs et la direction, et poussera les joueurs à ne se concentrer que sur leur travail. Les camarades de Baouali sont appelés à fournir plus d’efforts et à travailler davantage, pour répondre aux larges attentes de la grande famille sportive du MOB et surtout ne pas la décevoir, car l’objectif reste un retour rapide en Ligue 1 Mobilis et rien d’autre.

Une reprise sans Boucherit et Bouchema

Les joueurs du MO Béjaïa ont repris les entraînements, avant-hier au stade de l’unité Maghrébine, avec la présence de tous les joueurs, hormis Boucherit et Bouchema. Le premier était en route pour Béjaïa alors que le second est allé faire une échographie. La séance de reprise s’est déroulée devant un public nombreux, venu découvrir le nouveau visage et les nouvelles recrues de son club préféré. Avant le début de l’entraînement, le coach s’est réuni avec les joueurs et les a félicités pour les efforts fournis lors du stage de Tunisie, tout en les incitants à rester sur cette cadence, afin de réussir la suite de la préparation. Il leur a aussi étalé le programme de la semaine, qui s’articulera sur des biquotidiens et une séance de musculation lors de la matinée d’aujourd’hui. La préparation se poursuivra à Béjaïa et sera clôturée par un match amical ce jeudi au stade de l’unité maghrébine, contre l’USO Amizour, pensionnaire de la DNA, avant de prendre la route d’Alger le vendredi pour un stage d’une semaine (du 11 au 16 août).



L’USMB, le GCM et le PAC au menu

Après le match de l’USOA de demain, la direction et le staff technique ont pris attache avec plusieurs clubs pour s’assurer certains matchs lors du stage d’Alger qui débutera ce vendredi. Biskri veut jouer un minimum de 4 matchs et 3 clubs ont déjà donné leurs accords. Il s’agit de l’USM Blida, le Paradou AC et le GC Mascara.



Les fonctionnaires recevront trois mensualités

En plus des joueurs, les fonctionnaires du club percevront aujourd’hui trois mensualités chacun. Ce qui ene bouffée d’oxygène pour ces hommes d’ombre, dont la majorité sont des pères de famille, et qui n’ont pas été payés depuis plusieurs mois par l’ancienne direction. Ce qui ne fera que réjouir ces fonctionnaires, qui peuvent continuer leur mission dans la totale sérénité, et dans le calme, en évitant de recourir à un mouvement de grève, comme ils ont menacé lors des dernières semaines, où l’ancienne direction, n’a pas du tout songé à les régulariser à temps et de les soulager un peu.

Z. H.