La préparation bat son plein

Par DDK | Il ya 14 minutes

L’Union sportive d’Oued Amizour, auteure d’une bonne saison 2016 - 2017 en championnat de DNA (groupe centre), compte faire mieux la saison prochaine.

à rappeler que la saison écoulée a vu l'équipe chère au président Omar Oumbiche se contenter de la troisième place, en ratant de peu l’objectif tracé, à savoir l’accession, en raison des difficultés financières dont souffrait le club tout au long de la saison. Ce qui a perturbé le parcours de cette équipe qui a, pourtant, montré d'énormes capacités morales et physiques. À noter que les camarades de Bakli poursuivent leur préparation au stade Larbi Touati, sous la houlette du trio Aïder - Bounif - Mameri. Les séances sont beaucoup plus axées sur l’aspect physique. Néanmoins, les applications techniques lors de mini-matchs entre l’ensemble de l’effectif sont aussi au menu, avant d’entamer la phase précompétitive, prévue pour bientôt. Le coach des Rouge et Noir, qui a sous sa main plusieurs nouveaux éléments, aura à établir liste définitive des éléments maintenus, même si, dans le camp de la direction, l’on estime que l'opération recrutement est loin d'être bouclée. Dans ce sens, le staff technique estime qu'il est encore trop tôt pour porter un quelconque jugement sur le groupe, sachant il progressera avec le travail et la persévérance.

Treize joueurs maintenus

L’effectif de l’USOA version 2017/2018 commence à se dessiner. Les cadres de l’équipe phare de la ville d’Amizour ont renouvelé, à la grande satisfaction de nombreux supporters qui croyaient que la plupart d’entre eux étaient sur le point de changer d’air. En effet, sur les 25 joueurs de l’exercice écoulé, 13 ont été maintenus. Il s’agit des Hammouche Rïad, Belacel Lezrag, Yaya Nacer dit «Bassaci», Bakli Saïd, Brikh Abdeslam, Fadli Yacine Souama Jugurtha, Idirene Sofiane, Souama Hannibal, Hamouche Larbi, Boukemacha Nacim, Aoures Mohamed Lamine et le capitaine Kheraz Nacim. A souligner que le jeune Sadou Idir, lui, a été promu en équipe fanion. Côté recrutement, plusieurs joueurs s’entraînent avec l’équipe, mais la direction n’a toujours pas arrêté son effectif, puisque plusieurs joueurs venus de divers horizons, espérant être retenus, s’entraînent avec l’équipe. Mais la direction n’a toujours pas tranché sur leur sort. Rappelons que les Rouge et Noir ont été soumis au biquotidien lors de ces deux dernières semaines. L’entraîneur Aïder mise beaucoup sur cette préparation estivale, pour mettre ses joueurs dans les meilleures conditions possibles avant le début du championnat.

Treize nouvelles recrues

L’effectif a été étoffé par quelques recrues choisies en fonction des besoins et des postes à pourvoir. Ainsi, et jusque-là, treize nouveaux joueurs ont rejoint la formation de la vallée. Il s’agit de Boussehata Bilal (CRB), Benali Djahid, (OSEK), Alali Abdelmalek (CRB), Louicef Redouane (WAB), Khaled Menad (OSEK), Boulekhmir Hicham, Kheldi Zakaria (USMC) Larfaoui Zahir (JSBA) Bensoula Bilal (OSEK) Khelifi Youcef (WR M’Sila), Yahiaoui Hicham (WR M’Sila) Hammouche Sifax (JSMB). La direction du club à l’intention d’engager trois autres éléments, pour fortifier les bois, le milieu et l’attaque. Cela dit, aucun nom n’a été avancé pour le moment.

La guerre des postes enclenchée

En attendant la clôture de l’opération recrutement, la guerre des postes est bien lancée au sein de l’équipe de Medina Jadida. En effet, l’ensemble des joueurs se donnent à fond aux entraînements, tant la bataille des postes est déjà déclarée. Chacun voudrait démontrer son talent et ses capacités, pour taper dans l’œil du coach et décrocher une place de titulaire. Il faut dire que, pour la prochaine saison, la formation de la vallée dispose déjà d’un riche effectif de 30 joueurs et qu’il sera difficile pour le coach de dégager les titulaires devant entamer la compète. En somme, les retombées ne seront que positives pour l’équipe. Très exigeant, le coach est décidé à continuer à faire suer ses joueurs, jusqu’à la veille du départ pour le stage d’intersaison du 15 août.

Un stage bloqué de 10 jours à Alger

Selon le président de section, un stage bloqué d’avant saison est prévu, comme chaque saison, à Alger pour une durée de 10 jours. Il débutera mardi prochain. Le nouvel entraîneur d’Amizour mise énormément sur ce stage, pour apporter les réglages nécessaires et permettre aux joueurs de mieux se connaître, ce qui reste un paramètre déterminant pour une cohésion dans le groupe. L’on prévoit, aussi, une série de trois matchs amicaux, pour voir à l’œuvre les anciens et les nouveaux joueurs. Le staff technique doit encore patienter quelques jours avant de dévoiler la liste définitive de l’effectif, même si celui-ci doit déjà avoir sa petite idée.

Samy H.