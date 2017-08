Cinq joueurs recrutés

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

La direction de l’USM Draâ Ben Khedda a bouclé l’opération recrutement, avec l’engagement de cinq joueurs, venus de différents horizons.

Un joueur de Dellys, un autre d’Ouled Moussa, un de Skikda et un autre élément de Bordj Menaiel et enfin l’arrière gauche de l’US Béni Douala, Stiti. Ainsi donc, c’est la clôture de l’opération recrutement chez les gars de Draâ Ben Khedda qui devront se concentrer davantage sur leur préparation d’intersaison, après quelques jours de présélection, où plus de 80 joueurs sont venus tenter leur chance. Le coach Nasser Zekri, reconduit à la tête de la barre technique, fait de son mieux, pour avoir un groupe de 25 joueurs solide capable de rivaliser avec les équipes de la Régionale 1 et de prétendre même à l’accession en division inter-régions. En tout cas, les camarades de Sofiane Iltache travaillent dans de bonnes conditions et les dirigeants font de leur mieux pour que l’équipe ne manque de rien.

Le stage aura lieu aux 2 Palmiers ou à Sétif

Les dirigeants de l’USM Draâ Ben Khedda n’ont pas encore pris de décision concernant le stage d’intersaison : «Ce sera entre les 2 Palmiers de Draâ Ben Khedda, où on était la saison passée en stage, ou à Sétif. Tout devra s’éclaircir dans les prochains jours. Une fois l’effectif arrêté, on tranchera avec le coach Nasser Zekri sur le lieu du stage d’intersaison», a confirmé avant-hier un dirigeant de l’USM Draâ Ben Khedda. Rien ne sera laissé au hasard par les Ciel et Blanc de Draâ Ben Khedda qui veulent marquer de leur empreinte la nouvelle saison sportive, avec comme objectif de concurrencer les meilleurs et prétendre à une autre accession au palier supérieur. Avec une bonne préparation au menu et un stage de qualité, le coach Nasser Zekri et son staff auront un groupe plus soudé, solide et solidaire, en mesure de continuer son ascension vers le sommet et de gravir les échelons chaque saison. Les ambitions de l’USM Draâ Ben Khedda sont grandes et les dirigeants veulent donner une autre dimension à ce club historique, qui a enfanté de grands joueurs, ayant évolué dans les clubs de l’élite, à l’image de Gaouaoui, Sedkaoui, Amhis, Raïah, Renaï, pour ne citer que ces ceux-ci. Avec ce renfort enregistré, l’USM Draâ Ben Khedda aura fière allure cette saison, et pourra même rivaliser avec les meilleurs, pour jouer l’accession en inter-régions, et procurer de la joie aux supporters.

Massi Boufatis