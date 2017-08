Ahcène Hammouche, nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Le président l’olympique d’El Kseur, pensionnaire de la régionale 2, Salim Khatri, vient d’engager l’ancien coach de la JSMB, Ahcene Hammouche en l’occurrence, à la barre technique de l’OSEK pour l’exercice 2017/2018. Cet entraîneur qualifié connaît bien cette division. Très connu dans le milieu pour son sérieux et sa rigueur dans le travail, il a déjà coaché plusieurs équipes de la région, à l’exemple de l’USOA, la JSIO qui, par son savoir-faire, peut donner un plus à l’OSEK. Le président du club mise beaucoup sur l’expérience et les bagages de ce sympathique technicien qui a fait du bon travail partout où il est passé. Les responsables du club de football d’El Kseur ont vu juste, et l’OSEK aura certainement fière allure la saison prochaine. Rappelons que la saison écoulée, le club a été drivé par quatre entraîneurs, et c’était Karim ferchouli qui a pu sauver le club de la relégation. Ahcene Hammouche devait être présent lors de la reprise des entraînements, prévue pour aujourd’hui au stade Zaïdi Braham. Concernant le volet du recrutement, le club a été actif sur ce plan, et ce, après le départ massif des joueurs, partis monnayer leur talent sous d’autres cieux.

Samy. H