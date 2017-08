Les clubs toujours en vacances

Par DDK | Il ya 1 heure | 77 lecture(s)

Selon des informations recueillies auprès secrétaire général la ligue de football de la wilaya de Béjaïa, Saïd Djouder, l’opération des engagements, au titre de la saison sportive 2017-2018 a bel et bien débuté. «Toutes les dispositions nécessaires à cette opération ont été prises, que ce soit sur le plan matériel ou humain, pour accueillir les responsables des clubs. Mais à l’heure où je vous parle (Ndlr lundi), on ne se bouscule pas au portillon, puisqu’à ce jour, aucun club n’a déposé son dossier d’engagement», dit notre interlocuteur. Continuant dans la foulée, il ajoutera que «comme chaque saison certains vont rester jusqu'à la dernière minute pour s’engager». Il faut dire aussi que la plupart des clubs Amateurs pataugent dans les problèmes. Certains responsables que nous avons rencontrés avouent qu’ils manquent terriblement de moyens financiers et matériels. D’ailleurs, plusieurs clubs de la ligue de Béjaïa ont mis la clé sous la porte ces dernières années, et ce, à cause du manque d’infrastructures (stades), mais aussi des subventions non reçues à temps. Pour la nouvelle saison qui se profile à l’horizon, la ligue risque de voir nombre de clubs diminuer, puisque certains ne vont pas renouveler leur engagement, à en croire les échos qui nous sont parvenus. À cet effet, les organismes chargés de la promotion du sport, notamment la direction de la jeunesse et des sports, doivent conjuguer leurs efforts avec les APC pour aider ces clubs de divisions inferieurs, qui sont les vrais clubs formateurs de jeunes talents.

S. H.