L’état du terrain, un obstacle

Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

Faute de moyens financiers et infrastructurels, le club de la ville de Sidi-Aïch (SSSA), doyen des clubs de la Kabylie, végète dans la division honneur de la ligue de Bejaïa. Si le problème financier se pose pour l'ensemble des clubs de la wilaya, celui lié aux aux infrastructures demeure un véritable obstacle pour la pratique du football dans cette ville, le stade en tuf, où évolue le SSSA, constituant un véritable danger pour les joueurs. La question que se posent les sportifs de cette ville sur le non revêtement de ce stade en pelouse synthétique reste toujours sans réponse. «Nous ne comprenons pas pourquoi notre stade n'a pas fait l'objet d’un revêtement en gazon artificiel, à l'instar de tous les autres stades de la wilaya de Béjaïa. Et pourtant, il y a des stades qui ont bénéficié d'une pelouse synthétique, alors qu'il n'existe même pas de club engagé en compétition officielle. Nous trouvons cela injuste», ont déclaré des membres du mouvement sportif de la ville, mais aussi Aïboud, Meghrici et Yacine Amaouche, rencontrés au stade de l’Amitié en marge de la rencontre entre les vétérans de SSSA et ceux de la JSK, en hommage aux deux ex-présidents Aïssani Mustapha et Benbouzid Md Ouidir. Bien que les élus locaux aient alerté les services de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Béjaïa sur l'urgence et la nécessité d'inscrire un projet de revêtement du terrain en question, rien ne pointe à l'horizon, au grand désarroi des sportifs de cette ville. Ces derniers attendent avec impatience la concrétisation de leur rêve, en exhortant les services de la DJS de Béjaïa et le wali, notamment, d'intervenir en vue de revêtir en gazon synthétique ledit terrain .

S. H.