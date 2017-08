Une défaite et beaucoup d’enseignements

Par DDK | Il ya 1 heure | 72 lecture(s)

La bande à Mounir Zeghdoud a disputé avant-hier son troisième match amical de cette période de préparation, en affrontant l’équipe de l’USM Blida au stade annexe de Mustapha Tchaker. Les Béjaouis, qui sont passés à côté en première mi-temps, ont terminé les 45 premières minutes par une défaite de 3 à 0, avant de revenir en seconde période avec un nouveau visage, et d’arriver à réduire le score par l’intermédiaire de Bensayah, tout en créant une multitude d’occasions sans pour autant les concrétiser. Ce match a été très bénéfique au coach Zeghdoud, qui a avoué à la fin que : «le plus important pour moi est le rendement des joueurs et la gestion de l’effort, car ça reste toujours un match amical où le résultat n’est pas aussi important, et c’est lors de ce genre de matchs qu’on pourra corriger nos erreurs. Le groupe est en nette progression, et on tâchera d’être encore plus performants lors des prochains matchs, afin d’être fin prêts pour le début du championnat». Signalons que la JSM Béjaïa affrontera samedi prochain l’équipe de l’ESM Koléa.

Z. H.