JSK - MCO, demain après-midi à El-Marsa

Après le match, le premier depuis l’entame de cette phase de préparation, disputé avant-hier face au Nadi Souihli de la Libye, la JS Kabylie donnera la réplique, demain, au MC Oran.

Les poulains de Mourad Rahmouni, qui ont concédé une défaite face aux Libyens sur le score de 3 à 1, avec une unique réalisation signée par l’attaquant Ekedi sur penalty, joueront donc, demain après-midi, un deuxième match face aux gars d’El Hamri, au stade d’El Marsa. Un autre test qui sera mis à profit par le staff technique pour faire tourner l’effectif et apporter des correctifs, tout en évitant les erreurs commises face aux Libyens, notamment en défense. Hier, les Kabyles ont repris du service en effectuant une séance d’entraînement. Ils continueront à travailler, aujourd’hui, pour corriger les lacunes constatées face au Nadi Souihli, afin d’aborder le match de demain avec des atouts plus solides.

La défense appelée à être vigilante et l’attaque à plus d’efficacité

Cette deuxième rencontre, qui opposera donc la JS Kabylie au MC Oran, sera celle de la résurrection, pour tous les joueurs, qui doivent se montrer plus rigoureux et plus concentrés sur leur sujet et éviter le scénario du match face au Nadi Souihli. Les défenseurs, entre autres, les Guemroud, Redouani, Saâdou, Abdat et Chetti, doivent tirer des leçons des erreurs commises lors du premier test amical et être plus vigilants. C’est aussi le cas pour les attaquants qui devront être plus efficaces devant les buts adverses. Face au MC Oran, le match aura un cachet particulier. Pour rappel, les Oranais se trouvent eux aussi à El Mouradi hôtel de Gammarth. Ils ont disputé, avant-hier, un match amical qu’ils ont gagné face au à Ben Guerdane, une équipe tunisienne. Les Ekedi, Benaldjia, Mesbahi, Djabout, Tafni et compagnie sont appelés à rebondir et à se libérer en marquant des buts pour rassurer le staff technique, mais surtout pour gagner en confiance.

