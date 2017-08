Échos de Gammarth

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Naït Rabah n’a pas joué face à Souihli

Ayant contracté une blessure, le jeune Naït Rabah n’a pas été de la partie avant-hier face à la formation de Souihli. Il a donc été ménagé par le coach Mourad Rahmouni, qui n’a pas voulu prendre de risques, pour lui éviter une rechute.

Seuls Chetti et Yettou ont joué le match complet

Le staff technique des Canaris a fait tourner son effectif lors de la première joute amicale face à Souihli, perdue sur le score de 3 à 1. Deux joueurs ont joué l’intégralité de la rencontre. Il s’agit de l’arrière gauche Lyès Chetti, le transfuge de l’US Chaouïa, et le milieu défensif Nassim Yettou.

Rien de grave pour Abdat

Le défenseur axial Fayçal Abdat n’a pas terminé la mi-temps face au Nadi Souihli. Il a dû céder sa place à deux minutes de la fin, ayant reçu un coup d’un attaquant adverse. Mais selon les échos parvenus de Gammarth, le joueur n’a rien de grave et sera en principe présent lors du match de demain face au MC Oran.

Guillou est arrivé

Le kiné du club est enfin arrivé, avant-hier, à Gammarth. Il a débarqué dans la soirée au lieu du stage de son équipe. Le médecin Athmani, déjà sur place, est soulagé, puisqu’il aura à ses côtés Guillou qui va lui porter aide et veillera aussi à panser les petits bobos des joueurs.

Gaouaoui rassuré quant à son argent

L’ex-coach des gardiens de but de la JSK, Lounès Gaouaoui, démis de ses fonctions par l’ex-président Hannachi, attend toujours d’être payé. En tout, la JSK lui doit neuf mois de salaire. Le responsable du comité provisoire Malik Azlef a confirmé, il y a deux jours, que Gaouaoui sera payé prochainement : «J’ai eu une discussion avec Gaouaoui et je l’ai rassuré quant à son agent. Tout rentrera dans l’ordre. J’essaierai même de voir avec les joueurs et le staff technique, lors de mon déplacement en Tunisie, pour trouver une solution à la régularisation de leur situation financière». Lounès Gaouaoui attend donc un signe de Malik Azlef, pour récupérer son dû jusqu’au dernier centime.

A. M.