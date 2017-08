A 48 heures du test libyen !

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

La sélection nationale composée de joueurs locaux, qui a repris du service lundi au centre technique national de la FAF à Sidi Moussa, s’est envolée hier à destination de Constantine.

Après trois jours de travail à Sidi Moussa, avec au programme une première séance physique lundi, et deux autres séances consacrées au volet technico-tactique mardi et mercredi matin, les poulains de Lucas Alcaraz abordent leur dernier virage avant d’affronter leurs homologues libyens, samedi prochain à 20h45, au stade Hamlaoui, pour le compte du match aller des éliminatoires du CHAN-2018 qui aura lieu du 11 janvier au 2 février prochains au Kenya. La sélection nationale des locaux s’est envolée, hier, à bord d’un vol Alger - Constantine. D’ailleurs, même le coach national était pour cette idée de jouer dans plusieurs régions du pays, pour permettre au public algérien de voir à l’œuvre les Verts se produire chez eux, et c’est le cas d’ailleurs pour cette délocalisation à Constantine. C’est ce qu’il a tenu à déclarer lors de sa dernière conférence de presse, tenue jeudi dernier au CTN de Sidi Moussa : «Nous avons toujours dit, en compagnie du président de la fédération, qu'on voulait jouer un peu partout en Algérie. Ce sera un avantage pour nous d'évoluer au stade de Constantine. Concernant les conditions climatiques qui sévissent actuellement, il faudra bien s'y adapter.»

Une légère séance à l’arrivée

Une fois arrivés sur les lieux, les protégés de Lucas Alcaraz ont effectué une légère séance d’entraînement, pour évacuer la fatigue du voyage et se décontracter un peu. Les camarades de Meziani ont pris leurs quartiers à l’hôtel Ibis de Constantine.

Deux autres galops d’entraînement à Hamlaoui

Le sélectionneur des Vert Lucas Alcaraz apportera les derniers réglages aujourd’hui et demain, lors des deux séances qui seront effectuées sur la pelouse du stade Chahid Hamlaoui de Constantine, dont celle d’aujourd’hui à l’heure de match (20h45). Alcaraz aura une idée plus précise sur le onze rentrant, qui débutera le match de samedi soir, face à la sélection libyenne.

Alcaraz a une idée sur la Libye

En prévision du match face à la Libye, l’Espagnol Alcaraz a une idée sur le futur adversaire des locaux: «Nous avons notre idée sur cette équipe libyenne qui reste à prendre très au sérieux. Nous avons visionné des matchs et récolté le maximum d'informations. À partir de là, nous allons essayer d'élaborer un plan tactique idoine pour contrer cette équipe», a-t-il souligné. Lucas Alcaraz prépare une surprise pour les Libyens et reste persuadé que ses joueurs seront à la hauteur pour réussir cette première manche, qui se jouera en Algérie le 12 du mois en cours, en s’imposant sur un score large, avant la deuxième manche qui aura lieu le 18 du même mois au stade Tayeb M’Hiri de Sfax (Tunisie), pour arracher le billet qualificatif au prochain championnat d’Afrique des Nations qu’abritera le Kenya dans quelques mois.

Les Libyens attendus aujourd’hui

Forte de 38 personnes, la délégation libyenne est attendue aujourd’hui à Constantine. La sélection de la Libye qui se trouvait en stage de préparation en Tunisie, devra arriver aujourd’hui à bord d’un vol spécial Tunis-Constantine. Les Libyens éliront domicile au niveau de l’établissement hôtelier le Marriott, et auront à effectuer deux séances d’entraînement dont une demain à l’heure de match (20h45), sur la pelouse du stade Chahid Hamlaoui.

Aomar Moussi