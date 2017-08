Boudebouz opte pour le Bétis Séville

Par DDK | Il ya 1 heure | 75 lecture(s)

Vingt quatre heures après la signature de Rachid Ghezzal pour quatre ans, au profit du champion de France en titre, l’AS Monaco, c’est au tour d’un autre international de changer de club. Il s’agit de Ryad Boudebouz. Le sociétaire de Montpellier est arrivé avant-hier soir en Espagne, et plus précisément à Séville. Il a déjà passé la visite médicale vendredi à Barcelone. Et c’est hier qu’il a signé son contrat au profit du Real Bétis (Séville), où évolue un autre international algérien, en l’occurrence Aissa Mandi. Montpelier Devrait récupérer 8 millions d’euros, bonus compris.

A. M.