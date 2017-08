Biskri testera l’équipe type

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

Le MOB affrontera aujourd’hui (17h30) la formation de l’USO Amizour, pensionnaire de la DNA. C’est le quatrième match amical après le CSC, l’OM et le CABBA en Tunisie. Le technicien des crabes, Mustapha Biskri, aura l’occasion de faire jouer tous les joueurs, pour avoir une idée précise sur chaque élément en cette période précompétitive, c’est une aubaine aussi pour mettre en œuvre le système de jeu que le coach souhaite appliquer lors du championnat. Concernant les joueurs, ils ont travaillé dur tout au long de cette semaine, et vont essayer de démontrer de quoi ils sont capables sur le terrain pour gagner la sympathie de l’entraîneur et une place de titulaire. La concurrence s’accentue dans les trois compartiments de jour en jour. Les supporters auront une chance de voir à l’œuvre leur équipe préférée avec son nouveau visage, ils ont hâte de découvrir les qualités des nouvelles recrues, dont on dit beaucoup de choses... Après ce match, les crabes prendront la route de Dar El Beida demain matin, pour un stage d’une semaine qui sera consacré à la préparation précompétitive, en jouant 4 matchs amicaux, tout en travaillant au maximum le volet technico-tactique afin de dénicher les 11 rentrants qui affronteront l’ASMO le 25 août prochain à Béjaïa.

Z. H.