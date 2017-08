Un dernier test avant de rentrer à Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

Les joueurs de la JSMB, qui sont en stage bloqué à Zeralda depuis une semaine, affronteront, aujourd’hui (17H30) au stade de Kolea, l’équipe locale de l’ESMK.

Les protégés de Mounir Zeghdoud vont jouer leur 3ème match amical après le nul devant le PAC (2/2) et une défaite face à l’USMB (3/1). Une bonne occasion donc pour le coach de juger ses poulains, à deux semaines du début de championnat, où ils rendront visite à Relizane. Le staff technique composera deux équipes, une par chaque mi-temps, afin de donner le plus possible de temps de jeu aux joueurs pour s’exprimer et démontrer de quoi ils sont capables. Surtout qu’il commence à avoir une idée précise sur chaque élément, et une autre idée sur la future composante du groupe qui affrontera le RCR. La délégation Béjaouie regagnera Béjaïa demain, pour y poursuivre la préparation précompétitive, où Mounir Zeghdoud souhaite jouer au moins un match amical, pour peaufiner la préparation, régler les derniers détails et corriger les lacunes avant le début du championnat. Les dirigeants sont donc appelés à trouver un autre sparring-partner, avant que l’équipe n’entame la compétition officielle, le 25 de ce mois, pour le compte de la 1ère journée du championnat de ligue deux mobilis. Le staff technique testera donc pour la dernière fois son team, quelques jours avant le coup d’envoi de la nouvelle saison, au stade de l’unité maghrébine de Béjaia et devant les supporters béjaouis, qui ont hâte de découvrir leurs favoris, version 2017-2018. Mounir Zeghdoud espère jouer face à un bon adversaire, avant de passer aux dernières retouches lors de la dernière semaine qui coïncidera avant de faire leur entrée en scène en compétition officielle. Toutes les conditions ont été réunies et le boss Boualem Tiab fait de son mieux, pour que la JSMB retrouve l’élite après le ratage de la dernière saison lors des ultimes journées du championnat.

Z. H.