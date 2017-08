L’assemblée générale ordinaire ce matin

Par DDK | Il ya 1 heure | 133 lecture(s)

Comme annoncé dans une de nos précédentes éditions, aujourd’hui à10h aura lieu l’assemblée générale extraordinaire de la Ligue de football de Tizi-Ouzou, au niveau de la salle OPOW du 1er Novembre. Une rencontre où il sera question de débattre de la saison 2017-2018 qui se profile à horizon. Aussi, comme chaque année, la Ligue aura à se concerter avec l’ensemble des responsables des clubs sur tout ce qui a trait à ce nouvel exercice. L’établissement des licences, les engagements, la répartition des groupes Pré-honneur et Jeunes, les dispositions spécifiques relatives au déroulement des rencontres, l’homologation des terrains, la formation entraîneur, le coup d’envoi de la coupe et du championnat, l’arbitrage et l’organisation des compétitions sont, entre autres, autant de points qui seront soulevés et débattus lors de ce conclave. Plus de soixante clubs sont, donc, attendus ce matin à cette réunion d’importance ou chacune des parties (Ligue et clubs) va se situer sur ses missions lors de cette saison 2017/2018, qu’il faudra boucler avant la fin du mois de mai prochain. Un défi que la Ligue compte relever avec, bien sûr, la collaboration et surtout la compréhension de l’ensemble des responsables des clubs engagés qui ont, selon le président de la Ligue, Asma Rachid, contribué largement à la réussite des saisons précédentes. À signaler qu’en marge de cette rencontre, il sera procédé à la remise de récompenses aux lauréats de la saison 2016-2017.

52 candidats admis au stage des arbitres

Dans la cadre de son plan de formation, au titre de la saison sportive 2017-2018, la ligue de Tizi-Ouzou a organisé, avant-hier, une sélection pour les candidats postulant au prochain stage des arbitres (niveau wilaya), prévu du 18 au 23 août 2017 à l’auberge de Tizi Rached. Ce test, qui s’est déroulé au niveau de l’école Ecomode de Tizi-Ouzou, a porté sur deux épreuves (écrite et orale). La commission de formation, présidée par l’ancien arbitre international Ould El Hadj Hocine, chargé de chapeauter cette opération, a retenu, après une minutieuse correction 52 candidats sur les 61 ayant subi le test. La délibération relative à la proclamation des admis s’est faite, donc, avant-hier au niveau du siège de la Ligue, par un jury composé des membres de la commission et des experts de la Ligue. Celui-ci a rendu public les noms des 52 lauréats. Il s’agit d’Abarab Lyes, Aït Djebbara Mourad, Aït Kaci Redha, Aouidad Rabah, Azeb Syfax, Belkacem Hakim, Benbelkacem Koceila Beniddir Mohamed Ameziane, Bouab Lyes, Chaâbi Amar, Chabani Fahèm, Djafour Rafik, Djafour Walid, Djafour wassim, Fekik Ghiles, Filali Aghiles, Filali Ahcène, Filali Hocine, Gheddouchi Djamel, Hadjam Slimane, Hamani Khaled, Hamid Mohamed, Hamid Rabah, Hammadache Hakim, Hamoudi Zahir, Hikem Massinissa, Idir Nassim, Idir Slimane, Issolah Amine, Kaced Massinissa, Ladj Djamel, Lairedj Ahmed, Larbani Madjid, Leroul Aghiles, Leroul Malek, Leroul Sofiane, Maloum Seddik , Maloum Yahia, Maredj Arezki, Naït Kaci Kaci, Oukhaled Mahdi ,Oumohand Amir, Rekhis Mourad, Selib Samir, Sellah Yazid, Sikadir Djamel, Taâne Rachid, Tahar Chaouche Bilal, Tatem Lamine, Toumi Tarek ,Younsi Massil, Zeghoud Youcef.

Les stades d’Aït Bouadou et de Boghni homologués

Toujours en prévision de la nouvelle saison 2017-2018, la Ligue a entamé le 7 août dernier l’opération relative à l’inspection et l’audit des terrains relevant de sa juridiction. La commission chargée de cette mission a visité, jusque-là, trois terrains. Il s’agit des stades d’Aït Bouadou, Tikobaïne et Boghni. Des visites qui se sont soldées par l’homologation des terrains d’Aït Bouadou et de Boghni, autorisés désormais à abriter des rencontres de championnat. Pour le stade de Tikobaine, la commission aurait émis des réserves portant sur une surélévation de la clôture intérieure. À signaler que cette opération liée à l’homologation des terrains se poursuivra à partir de demain avec la visite du stade de Tizi-Gheniff. Pour rappel, un calendrier de passage, qui s’étalera jusqu'à 31 août 2017, a été déjà rendu public sur le site de la Ligue de football en début de ce mois d’août, afin de permettre aux clubs de procéder aux aménagements de leurs infrastructures respectives.

