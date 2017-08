Assurer avant la manche retour

Par DDK | Il ya 1 heure | 160 lecture(s)

L’équipe nationale réservée aux joueurs locaux affrontera, ce soir à 20h45, au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, son homologue libyenne, dans le cadre des éliminatoires du championnat d’Afrique des nations prévu du 11 janvier au 2 février 2018 au Kenya.

Les poulains de Lucas Alcaraz, qui ont effectué un premier stage de six jours à Sidi Moussa, bénéficié de trois jours de repos, avant de retrouver le CTN pour trois autres jours, donneront la réplique, ce soir, à Constantine, aux Libyens, avec comme objectif d’assurer la qualif’. Une rencontre qui s’annonce difficile pour les coéquipiers de Rahmani. Avec le bon état d’esprit qui anime le groupe qui a travaillé dans de très bonnes conditions, les A’ ont toutes les chances de sortir vainqueurs de cette première confrontation. Les capés d’Alcaraz auront la tâche difficile face à des Libyens animés d’une grande volonté de réussir un bon résultat ce soir à Constantine, mais ils sont décidés à relever le défi en s’offrant une victoire rassurante, avant la manche retour prévue le 18 de ce mois au stade Tayeb M’Hiri de Sfax. Ce derby maghrébin sera décisif pour les deux sélections et les Verts devront sortir le grand jeu, s’ils espèrent se faire une place au prochain championnat d’Afrique des nations qu’abritera le Kenya. Il est important d’assurer dès ce soir un bon résultat, pour prendre option pour la qualification. Soulignons que les Libyens ont effectué, hier, leur ultime séance d’entraînement au stade Chahid Hamlaoui, tandis que les poulains de Lucas Alcaraz devaient s’entraîner au stade d’El Khroub. Tout est mis en place et les supporters sont attendus en force ce soir, surtout que la vente des 32000 billets a débuté hier au stade Hamlaoui où trois guichets ont été ouverts au large public qui veut assister à cette confrontation et apporter son soutien aux coéquipiers de Boulaouidat face aux Libyens. Pour rappel, le départ pour la Tunisie est prévu le 16 de ce mois, à bord d’un vol spécial.

Aomar Moussi.