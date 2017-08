Echos de Gammarth

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Nait Rabah pas encore rétabli

Le jeune Nait Rabah est toujours blessé. Il souffre de douleurs au niveau de la cuisse et il n’est pas encore rétabli. Le staff médical l’a pris en charge et fait de son mieux pour le remettre sur pied et lui permettre de réintégrer le groupe. Nait Rabah a déjà raté le match face au Nadi Souihli et ne devait pas prendre part au match d’hier face au MC Oran. Mais il ne devra pas tarder à reprendre du service. C’est une question de jours.

De même pour Si Salem

C’est le cas aussi pour l’attaquant Si Salem, qui est toujours aux soins et qui n’a pas encore repris du service avec ses camarades. Pour rappel, ce joueur souffre d’une élongation de la cuisse et le staff médical l’a pris en charge, et fait de son mieux pour le rétablir.

Benaldjia va mieux

Victime d’une intoxication alimentaire, l’attaquant kabyle Mehdi Benaldjia va mieux. Il a d’ailleurs repris en solo avant-hier jeudi. Mais rien n’indiquait s’il allait jouer le match d’hier face au MC Oran. Cependant, il se pourrait bien qu’on le voit aligné face aux gars d’El Hamri, du moment qu’il se sent mieux et que son état s’est amélioré, et il devait en principe jouer au moins une mi-temps, hier soir face aux Hamraoua.

Abdat autorisé à reprendre

Ayant eu un comportement antisportif envers un joueur de l’équipe adverse de Souihli, lors du premier test amical à Sousse, et qui s’est achevé pour rappel sur la défaite de la JSK sur le score de 3 à 1, le défenseur axial Fayçal Abdat a été autorisé par le coach Mourad Rahmouni à reprendre du service avec le groupe. Abdat a réintégré le groupe jeudi et il devait jouer hier face aux poulains de Moez Bouakkaz.

Renai pète la forme

S’il y a un joueur qui fait sensation au stage de Gammarth, c’est bien le meneur de jeu Anis Renai. C’est ce que nous a confié une source proche du joueur. L’enfant de Draâ Ben Khedda est en train de cracher le feu et ne tardera pas à se frayer une place au soleil sur l’échiquier kabyle. Renai est bien parti pour s’imposer dans le Onze kabyle et être le N°10 tant recherché par le coach Mourad Rahmouni et son adjoint Fawzi Moussouni.

Azlef n’est toujours pas là !

Le responsable du comité provisoire de la JSK Malik Azlef, attendu pour jeudi à Gammarth, n’est finalement toujours pas arrivé sur les lieux. Aux dernières nouvelles, Azlef est attendu aujourd’hui à Gammarth, pour aller à la rencontre des joueurs et du staff technique et les rassurer quant à leur situation financière. Les coéquipiers de Benaldjia éreintés par le voyage effectué à l’allés par bus, refusent de faire de même pour le retour et demandent de rentrer au pays par avion.

