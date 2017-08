Athlètes et encadreurs honorés

Par DDK | Il ya 28 minutes | 6 lecture(s)

Le club sportif amateur Tafrara de vovinam viet vo dao a organisé, avant-hier, une cérémonie en l’honneur de ses athlètes et de l’ensemble des encadreurs.

La fête a eu lieu à la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Elle a été rehaussée par la présence du président de la fédération algérienne de vovinam viet vo dao, Djouadj Mohamed, du maire de Maâtkas, Khermouche Slimane, de la directrice de la Maison de la culture, Nabila Gouméziane, du champion du monde de kempo, Nadir Naamane et de nombreux élus. D’emblée, le président du club, Samir Kadouche, dira: «C’est un devoir d’honorer nos athlètes en fin de saison. C’est une manière de les encourager à persévérer et à progresser et à les extirper des aléas de la rue et des maux sociaux», avant d’ajouter : «Pour atteindre nos objectifs, les assemblées élues de wilaya et de communes ainsi que la direction de la jeunesse, et des sports sont invitées à nous venir en aide». À signaler que les athlètes de Souk El-Tenine ayant brillé sur la scène régionale et nationale et ceux ayant accédé au grade supérieur, ont été honorés par les organisateurs. Des exhibitions de vovinam viet vo dao ont été assurées par les athlètes. Des activités culturelle et artistique ont été également au programme. Ghalia Goumeziane n’a pas raté de déclamer ses poèmes. Slimane le Phénomène a aussi égayé les présents par un monologue de comédie. La chanteuse Lifa Hanned, avec sa chaleureuse voix, a réussi à bercer le public par l’interprétation de chansons d’Enrico Macias et de Cheikh El Hasnaoui. Le chanteur de Souk El-Tenine, Ahcène Larabi, lui aussi a émerveillé le public par des chants classiques.

Hocine T