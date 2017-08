Échos de Gammarth

Par DDK | Il ya 28 minutes | 6 lecture(s)

Boultif capitaine

Lors du match face au MC Oran, le staff technique a donné le brassard de capitaine au gardien de but Boultif. Ce dernier s’est avéré un meneur d’hommes sur le terrain, ayant eu cette carrure de patron sur le rectangle.

Asselah s’est contenté du banc de touche

Le gardien Malik Asselah n’a pas joué le match face au MCO. Il s’est, en effet, contenté de suivre la partie à partir du banc des remplaçants. C’est Boultif qui a joué l’intégralité de la rencontre, alors que le jeune Saïdoun n’a pas été convoqué.

Un dernier match mardi prochain

Avant la fin de ce stage, les camarades de Nassim Yettou, qui joueront face au NAHD leur troisième match, auront à disputer leur dernier match pendant ce stage, qui se déroule à Gammarth, le 15 de ce mois, c'est-à-dire ce mardi. Ils devront affronter une équipe tunisienne ou à défaut, affronter à nouveau les gars d’El Hamri.

Sept joueurs ont joué le match complet

Sur le onze rentrant d’avant-hier face au MCO, sept joueurs ont joué toute la partie. Il s’agit du gardien Boultif, des défenseurs Saâdou, Abdat et Redouani, et des milieux de terrain Oukaci et Yettou et l’attaquant Benaldjia. Alors que Guemroud, Raïah, Djaâbot et Ekedi ont cédé leurs places respectivement aux Chetti, Tafni, Renaï et Mesbahi.

Haroun, Saïdoun, Ferguène, Dahlal, Naït Rabah et Meziane non convoqués

Le staff technique n’a pas convoqué six joueurs pour le match d’avant-hier face aux Hamraoua. En effet, les jeunes Haroun, Saïdoun, Ferguène, Naït Rabah et Meziane n’ont pas été retenus par le coach Rahmouni, qui a préféré convoquer seulement 18 joueurs.

Djerrar ménagé

Le milieu de terrain Adel Djerrar, qui a contracté une blessure avant-hier dans la matinée lors de la séance d’entraînement, et qui souffrait de son genou, a été ménagé par le staff technique face aux Hamraoua. Mais le joueur va mieux, après avoir été mis au repos et avoir reçu des soins du staff médical. A noter que le joueur sera présent face au NAHD lors du 3e match amical.

Si Salem out pour le reste du stage ?

Il n’est pas à écarter de voir l’attaquant Si Salem rater le reste du stage qui se déroule actuellement à Gammarth. Et pour cause, Si Salem est toujours souffrant, même s’il est soumis à des soins intensifs de la part du staff médical. Si Salem out pour le reste du stage ? Une possibilité à ne pas à écarter.

