Les attaquants rassurent

Par DDK | Il ya 29 minutes | 7 lecture(s)

La JS Kabylie a disputé, avant-hier en fin de journée, son deuxième match amical depuis l’entame de la préparation, en affrontant le MC Oran au stade d’El Marsa.

Les Kabyles, qui ont été battus lors du premier match par la formation libyenne Nadi Souihli (3 à 1), se sont rachetés, avant-hier, en disposant des Hamraoua par deux buts à un. Le premier half s’est achevé sur le score de 1 à 0 sur une réalisation signée par l’attaquant Benaldjia. Les Canaris ont réussi à finir le match sur le score de deux buts à un après la seconde réalisation du jeune centre avant Mesbahi Ahmed. Les capés de Bouakkaz réussirent, de leur coté, à réduire le score, en marquant un but, sans qu’ils ne parviennent à égaliser. En somme, c’est un bon test pour le staff technique, à sa tête le coach Mourad Rahmouni, lequel était soulagé à l’issue de la partie, en constatant que ses attaquants se sont libérés. Ainsi, après Ekedi face à Souihli, c’est au tour de Benaldjia et de Mesbahi de lui emboîter le pas, en ouvrant leurs compteurs buts respectifs. La défense pas encore rassurante Concernant le compartiment de la défense, les joueurs qui le composent ne semblent pas encore complémentaires, des erreurs de marquage étant encore constatées, d’après les échos parvenus de Gammarth. Les Saâdou, Abdat, Chetti, Guemroud et compagnie sont appelés à travailler leur cohésion, pour qu’ils soient plus soudés et solides derrière, en évitant des buts, comme ce fut le cas face aux Libyens, lesquelles ont marqué à 3 reprises, en sus du but encaissé contre les Hamraoua avant-hier. Le coach Mourad Rahmouni aura, donc, du pain sur la planche et axera son travail sur le côté défensif, pour ramener l’équilibre et stabiliser sa défense, avant le début du championnat, avec ce match face à la JS Saoura qui s’annonce, d’ores et déjà, difficile. Rahmouni commence à avoir une idée sur le onze type Même s’il est encore prématuré de parler de l’équipe type, les choses commencent à s’éclaircir de plus en plus pour le duo Rahmouni-Moussouni. Le match face au MCO a été, en effet, une aubaine pour le staff technique des Canaris de revoir à l’œuvre ses poulains et de leur accorder une autre chance. À l’issue de cette rencontre, le coach affichait un sourire, car il est toujours important de gagner, même en amical, pour la confiance du groupe. Ce succès ne fera que du bien aux joueurs qui seront appelés à confirmer face au Nasria lors du troisième match amical prévu ce lundi. Rahmouni aura une idée plus précise sur le onze rentrant, qui débutera face à la JS Saoura le 26 août prochain au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou. Quartier libre hier pour les joueurs Après une semaine chargée de travail avec deux matchs amicaux, le staff technique a accordé un quartier libre à ses joueurs hier. Les coéquipiers de Benaldjia ont profité de cette journée, pour faire des achats et se décontracter un peu, avant de reprendre du service aujourd’hui.

Aomar Moussi