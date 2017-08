La semaine des derniers réglages

Par DDK | Il ya 28 minutes | 7 lecture(s)

Après plus de trois semaines de préparation, entre la reprise à Béjaïa et le stage de Tunisie, les joueurs du MOB ont entamé la préparation précompétitive, dans un stage à Dar el Beida qui a débuté avant-hier.

Afin d’assurer une certaine réussite lors de ce stage, le staff technique a programmé trois joutes amicales, contre respectivement l’USMB, programmée à la dernière minute pour hier, le PAC et le GCM, une aubaine pour le coach pour juger les aptitudes de chaque élément à appliquer strictement les consignes tactiques sur le terrain. Lors des entraînements et des matchs amicaux, une concurrence loyale est remarquée sur le terrain et dans les trois compartiments. Une occasion pour le coach d’avoir plus de choix pour composer l’équipe à aligner. Un autre fait positif de l’effectif du MOB cette saison est la polyvalence de plusieurs joueurs sur qui le coach peut compter pour les faire jouer dans différents postes en cas de nécessite. Les supporters qui ont assisté au match d’application contre l’USOA sont unanimes à valoriser le groupe, tout en souhaitant que l’entraîneur conseillera les jeunes joueurs pétris de qualités à fournir plus d’efforts pour aller de l’avant, car ils n’ont pas encore atteint le sommet.

Z. H.