Fin du stage d’Alger

Par DDK | Il ya 28 minutes | 6 lecture(s)

Les joueurs de la JSMB vont regagner Béjaïa aujourd’hui dimanche après un stage de 10 jours, ponctué par trois matchs amicaux contre, respectivement, le PAC (2 - 2), l’USMB (1 - 3) et l’ESMK, joué hier soir. Mounir Zeghdoud était globalement très content du stage, bien qu’il reste encore beaucoup de lacunes à régler à Béjaïa, où il souhaite jouer un dernier match amical, pour avoir une idée plus claire sur le groupe qui débutera le championnat le 25 août prochain, avec un déplacement à Relizane. Malgré quelques soucis financiers et l’annulation du stage de Tunisie, les dirigeants ont mis à la disposition de l’équipe tous les moyens nécessaires, pour réaliser un bon travail et réussir une préparation synonyme d’un bon départ en championnat, et exaucer le rêve de milliers de supporters qui souhaitent atteindre l’objectif tracé par la direction, à savoir l’accession en Ligue 1, après l’échec de la saison écoulée.

Z. H.