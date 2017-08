Dur, dur sera le retour

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

La sélection nationale coposée de joueurs locaux, qui a affronté avant-hier soir son homologue libyenne pour le compte du match aller des éliminatoires du CHAN-2018 au stade Hamlaoui, est passée à côté de son sujet.

Les joueurs locaux ont, en effet, raté cette sortie en s’inclinant at home et devant des milliers de supporters sur le score de deux buts à un. Pourtant, les poulains d’Alcaraz sont entrés directement dans le vif du sujet en parvenant à secouer les filets adverses dès la 1’, par l’intermédiaire d’Ouassama Darfalou d’un tir croisé à l’entrée de la surface de vérité. Alors que le public, venu en grand nombre au stade Chahid Hamlaoui, s’attendait à un second but des Verts, c’est tout le contraire qui s’est produit quelques minutes plus tard, puisque, sur une erreur monumentale du keeper Chemseddine Rahmani, les Libyens égalisent. Les camarades de Ferhani ont même failli encaisser un second but, suite à une erreur du défenseur central Madani. Il a fallu attendre la 32’ pour voir le même Darfalou revenir à la charge et tirer à proximité de la surface de vérité, mais le gardien s’interpose. Sur l’action suivante, Boukhenchouche a évité un but tout fait aux Libyens, en dégageant en catastrophe le cuir. Les protégés de Lucas Alcaraz se procurent une autre occasion à la 36’ par Mohamed El Hadi Boulaouidet, d’un tir puissant des 18 yards, mais le ballon est parti dans les décors. Une autre occasion en or créée à la 38’, suite à une-deux entre Boulaouidet et Benguit, qui sert idéalement Darfalou, mais ce dernier n’a pas suivi l’action. Encore une fois, Boulaouidet rate un but, suite à une intervention réussie du gardien libyen à la 40’. C’est sur ce résultat de parité d’un but partout que s’achève la première mi-temps. Après la pause citron, les Verts reviennent sur le terrain avec la nette intention de reprendre l’avantage, mais c’est encore le contraire qui se produit avec cette deuxième réalisation des Libyens à la 48’, par le meneur de jeu Ali Larfi lequel, se retrouvant seul face au gardien Rahmani, le crucifie en lui laissant aucune chance. Déconcentrés et déboussolés sur le terrain, les camarades de Hamzaoui continuent de subir le match et commettent beaucoup d’erreurs sur plan défensif. Ils ont même failli encaisser un troisième but. Alcaraz opère un premier changement en alignant Meziane à la place de Bukhenchouche. Les Verts ont raté de peur l’égalisation par l’entremise de Hamzaoui d’une tête. Le rentrant Meziane Abdelkader, d’un tir enveloppé, met le gardien en difficulté. Encore un changement du côté algérien avec l’entrée de Meziani Tayeb, sociétaire du Paradou AC, à la place de Hamzaoui Okacha. En manque de compétition et de rythme, les camarades de Rahmani ont failli concéder un 3e but par l’omniprésent Ali Larfi. Le reste de la partie n’a rien apporté au tableau d’affichage. Les Verts chutent, donc, à domicile et se compliquent la tâche de la qualification au prochain CHAN, avant même le match retour prévu le 18 de ce mois à Sfax.

Aomar Moussi