«On est venus pour le match nul et on repart avec la victoire»

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Le sélectionneur de la Libye, Salem Al Damdja Djalal-Eddine, a exprimé sa satisfaction du succès réalisé par son équipe à Constantine face à l’Algérie : «Nous sommes venus avec l’espoir de faire un match nul, mais l’expérience de nos joueurs et leur détermination ont permis une victoire. La plupart des joueurs de l’équipe libyenne sont issus de l’Ahly de Tripoli et jouent des tours avancés de la Coupe d’Afrique des clubs. Nous avons profité des erreurs de l’équipe algérienne et nous allons faire mieux au match retour ».

A. M.