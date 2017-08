«Nous avons commis des erreurs impardonnables»

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

De son côté, le défenseur Mohamed Khoutir Ziti reconnaît que lui et ses coéquipiers auraient pu éviter cette défaite s’il n’avaient commis des erreurs impardonnables qui leur ont coûté ce revers à domicile et devant les milliers de supporters algérien : «Nous allons faire de notre mieux pour gagner le match retour. C’est vrai que nous avons commis quelques erreurs qui ont permis à l’équipe adverse de mener au score, mais l’important est que nous avons joué en tant que groupe et en bonne harmonie».

A. M.