«Nous allons essayer de renverser la vapeur au match retour»

Le coach national Lucas Alcaraz s’est exprimé à la fin du match perdu face à la Libye sur le score de 2 à 1, estimant que ses poulains auraient pu tuer le match en première mi-temps : «Il y a des matchs où le résultat ne correspond pas à la prestation. Le match de ce soir en est un exemple. L’équipe algérienne aurait pu tuer le match dès la première mi-temps, si on avait saisi les occasions qu’on s’était créées». Et de reconnaitre : «L’adversaire a profité des erreurs que nous avons commises pour égaliser et s’imposer. L’équipe libyenne n’a marqué que suite à ces erreurs et ne s’était d’ailleurs pas créé de réelles occasions. Et le deuxième but encaissé a rendu mes joueurs plus nerveux». Pour ce qui est du match retour, Lucas Alcaraz reste confiant et dit ne pas perdre espoir de voir la sélection des locaux se qualifier au prochain CHAN qui aura lieu au Kenya : «Le match retour va être plus difficile, notamment par rapport aux conditions dans lesquelles il va se jouer, entre autres la qualité de la pelouse. Nous allons essayer de renverser la vapeur dès les premières minutes du match retour et marquer plus d’un but».

