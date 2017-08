Qui succèdera au président Madjid Aoudia ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

Après 17 années passées à la tête du club phare de la région de M’Chedallah, la JSM, Madjid Aoudia a décidé de quitter la présidence du CSA en marge d’une réunion (association - section) qui s’est tenue fin juin dernier. Un directoire présidé par Boudjemaa Dahmane, membre de la section football a été toutefois installé. Néanmoins, en dépit de ce bouleversement, la situation reste inchangée, et c’est toujours le stand-by à la veille de la date butoir du dépôt de dossier d’engagement. C’est toute la ville de M’chedallah qui désespère de voir son équipe fétiche reprendre les entraînements en prévision de la nouvelle saison sportive. Devant cette situation, le club risque de se vider de sa substance, les joueurs ne peuvent plus attendre pour aller chercher ailleurs et s’engager avec d’autres clubs. Il faut dire que les années se suivent et se ressemblent pour les Maillotins, où le doute s’installe dès la fin de la saison, à cause du sempiternel problème de manque de moyens financiers. La saison écoulée, malgré le début tardif de la préparation inter saisons, la JSM a réussi le maintien en terminant à la huitième place avec 41 points (12 victoires, 05 matchs nuls et 13 défaites), avec 48 buts inscrits et 43 encaissés. Contacté, le désormais ex-président de CSA JSM regrette cette situation qu’il qualifie d’alarmante, «il y a un sérieux problème qu’il faudrait résoudre, celui relatif aux moyens financiers, la subvention octroyée par l’APC de M’chedallah est insignifiante, c’est de mal en pis, notamment pour cette saison où l’APC de M’chedallah n’a pas adopté de BS au profit du club pour la quatrième année de suite», La JSM, poursuit-il, «ne peut avancer sans l’aide des autorités et autres sponsors». Ces derniers jours, Madjid Aoudia est harcelé par les supporters du club pour revenir à la tête du club et le faire redémarrer. Or, ce dernier se montre hésitant, «je suis fatigué, je ne pense pas revenir et revivre la même situation de pression et de stress», «nous avons certes un grand club avec d’excellents joueurs, et on aurait bien souhaité jouer la carte de la stabilité, et avec plus de moyens, on pourra ainsi jouer les premiers rôles, Mais !», conclut-il.

M’hena. A