Début de la préparation aujourd'hui

Il ya 1 heure

Après plus de deux mois de vacances, l'équipe du FC Tadmaït replongera dans le bain de la préparation dès aujourd'hui. Les camarades de Mezioudène Hafid seront appelés, aujourd'hui à partir de 18 heures, à se présenter au stade Ahcène Aiboud pour effectuer leur première séance d'entraînement d'intersaison et se préparer pour la nouvelle saison sportive. Le pensionnaire de la division honneur du championnat de la wilaya de Tizi-Ouzou qui a raté l'accession en Régionale 2 la saison dernière, compte aborder le nouvel exercice avec la ferme intention de renouer avec l'accession. Les Tadmaïtis auront sept semaines de préparation devant eux, avant le coup d'envoi du championnat de wilaya dans ses deux divisions, prévu le 10 octobre prochain. Mais au mois prochain, le club cher au président Hamid Mezioudène aura à entrer en scène en coupe de wilaya, qui sera beaucoup plus, comme étape de préparation pour le championnat, car cette fois, la direction misera sur une montée en Régionale 2 et la ville de Tadmaït est une pépinière de joueurs pétris de qualités. Avec l'ossature de la saison passée et les renforts enregistrés, le FC Tadmaït aura fière allure cette saison et saura comment faire face et répondre aux larges attentes de ses supporters qui rêvent d'une deuxième accession en l'espace de trois saisons.

Amoura nouvel entraîneur

La direction du FC Tadmaït, à sa tête Hamid Mezioudène, a décidé d'opérer un changement au niveau de la barre technique de l'équipe fanion. Il a été, donc, décidé de mettre fin aux fonctions de Mohamed Merabtène dit Moh Goha et de faire appel à quelqu'un d'autre qui connait la maison footballistique de Tadmaït. Il s'agit du technicien Azzedine Amoura qui a tout conclu avec le président Hamid Mezioudène, pour driver les seniors du FCT cette saison et avec comme objectif de jouer à fond l'accession au palier supérieur. Une bonne chose pour les joueurs qui connaissent Amoura et qui vont certainement lui faciliter la tâche pour la mener à bon port et avec succès. Par ailleurs, les dirigeants ont convenu de confier la tâche d’entraîneur des gardiens de but de l’équipe première à Boussad Ferhi, qui n’est autre que l’ancien keeper de la JS Tadmaït et qui est aussi membre du CSA FC Tadmaït. Avec son expérience, Boussad Ferhi va certainement ramener un plus et permettra aux gardiens du club de progresser.

