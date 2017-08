Djebar Akrour pour clore le recrutement

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

C’était dans l’air depuis quelques temps déjà. Annoncé de retour au club qui l’a fait connaître au niveau national, l’ailier gauche Nacim Akrour, a officialisé son come-back avant-hier, en apposant sa signature de demande de licence, qui le liera désormais pour une saison à l’USOA. Il se joindra ainsi à la longue liste des joueurs recrutés par la direction des Rouge et Noir au cours de l'actuelle période des transferts d'été. Pour Akrour, il s'agit d'un retour au bercail, puisque c'est à l’USOA qu'il a émergé il y a quelques années, avant de rejoindre la JS Ighil Ouazzoug puis le MOB, ASO, l’O Médéa, l’AS Khroub et le RC Relizane. Courtisé depuis déjà un bon moment par les responsables du club d’Amizour, le désormais ex-milieu du MOB constitue de fait, la treizième recrue des «Rouge et Noir». Sans faire de bruit, les dirigeants des Unionistes sont en train de faire le plein en matière de recrutement, en engageant des valeurs sûres. Ce joueur talentueux, malgré son âge (34 ans) est un apport de choix pour encadrer les jeunes de l'équipe phare de la vallée de la Soummam qui entend bien, selon ses dirigeants mettre sur pied pour la nouvelle saison une équipe compétitive, en ciblant des éléments de choix, pour faire aussi bien sinon mieux que la saison dernière .

Samy H.