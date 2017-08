Mounir Dob nouvel entraîneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

C’est officiel, l’ex-attaquant du Mouloudia d’Alger et du CR Belouizdad, Mounir Dob, est désormais le nouvel entraîneur de l’IB Lakhdaria.

Dès son installation à la barre technique, Mounir Dob, assisté par le préparateur physique Si H’med Terfas a été directement présenté aux joueurs. Il entamera sa mission ce lundi au niveau du stade communal de Lakhdaria pour le regroupement des joueurs, avant de se rendre à Bouira pour un stage bloqué de deux semaines au niveau de l’OPOW Rabah Bitat et de la forêt Errich pour un travail d’oxygénation et de préparation physique. Un deuxième stage, qui sera basé sur le travail technico-tactique avec au menu plusieurs joutes amicales, sera au programme avant la fin du mois d’août.

Gora reste à la tête du club

Après avoir annoncé son départ de la tête du club de l’ex-Palestro, l’IB Lakhdaria juste après la fin de la saison écoulée, Mohamed Gora est revenu à de meilleurs sentiments et a décidé de rester et de reprendre du service. Il faut dire qu’il n’y avait personne pour reprendre en main les destinées du club, d’autant que la situation financière n’a pas pour autant changé. Ainsi, Gora décide de reprendre du service sous la pression du public qui voyait en lui le seul homme de la situation, capable de conduire le club pour une nouvelle saison. Néanmoins, ce dernier souhaite que les pouvoirs publics et autres sponsors se manifestent pour aider le club afin qu’il puisse réaliser une bonne saison.



Amine Hamitouche et Chedani officiellement avec l’IBL

Le nouveau pensionnaire de la division inter-régions, le MB Bouira vient de perdre deux précieux joueurs, deux milieux de terrain et pas des moindres, le milieu récupérateur Mohamed Amine Hamitouche, et le milieu offensif Chedani, qui ont officiellement signé avec le club de l’ex-Palestro.

M’hena A.