“En nette progression”

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Les joueurs du MO Béjaïa ont joué leur premier match du stage d’Alger, avant-hier, contre l’USM Blida au stade de l’annexe de Mustapha Tchaker. Une rencontre qui s’est soldée par un nul (0 - 0). En dehors du résultat, les Béjaouis ont réalisé une très belle prestation, surtout en première mi-temps, où ils ont dominé les débats de bout en bout en créant une multitude d’occasions sans pour autant les concrétiser en buts. L’ossature qui débutera le championnat commence réellement à prendre forme et le coach, Mustapha Biskri, est en train de régler les derniers détails et corriger les lacunes avant le début du championnat. Amir Soltane, que nous avons joint à la fin du match, nous a affirmé : «Nous avons réalisé une très belle partie aujourd’hui devant un bon adversaire. Nous avons abordé ce match avec une grande volonté de le gagner, mais dommage on n’a pas su profiter des occasions qu’on s’est créées. On tachera d’être plus efficaces devant les bois à l’avenir, surtout lors du début du championnat où on souhaite bien débuter la compétition officielle». Signalons que le groupe poursuivra la préparation à Alger jusqu’à jeudi prochain, avec à la clef deux autres matchs amicaux.



Oussama Aggar blessé

Lors du match amical joué contre l’USMB, le jeune joueur Oussama Aggar a contracté une blessure au genou. D’ailleurs, il a quitté le terrain après quelques minutes seulement de jeu en seconde période.



MOB - WAB aujourd’hui à 17h30

Après l’USMB, les Crabes affronteront, aujourd’hui à 17h30 au stade de la Protection civile de Dar El-Beida, la formation du WA Boufarik, pensionnaire de la DNA. Une occasion pour le coach Biskri de poursuivre la préparation précompétitive en donnant plus de temps de jeu aux joueurs pour s’illustrer et gagner leur place. Signalons que le coach a programmé une troisième rencontre pour ce mercredi contre le PAC.

Z. H.