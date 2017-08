Les Kabyles alternent le bon et le moins bon

Par DDK | Il ya 1 heure | 203 lecture(s)

Pour son troisième match de préparation, la JSK a affronté, avant-hier, son homologue du Nasr Hussein Dey, en Tunisie.

Après la défaite face à la formation libyenne de Souihli sur le score de 3 à 1 et le succès réalisé contre l’équipe «B» du MC Oran sur le résultat de 2 à 1, les partenaires de Benaldjia ont concédé une deuxième défaite face aux Nahdistes. Une défaite lourde avec un score de 4 buts à 1. Le Nasria s’est baladé face aux Kabyles qui furent pourtant les premiers à ouvrir la marque par Ekedi, avant de sombrer dès la fin de la première mi-temps, en encaissant deux buts. En seconde période, les poulains de Rahmouni et Moussouni ont été malmenés par les coéquipiers de Hocine El Orfi qui sont parvenus à rajouter deux autres réalisations. Une vraie raclée pour les camarades de Mesbahi qui sont loin du niveau des équipes de l’élite. Le pire est à craindre si les choses continuent ainsi. Ayant entamé le stage de Gammarth en retard, après une semaine de repos, les Kabyles sont toujours en rodage et semblent avoir besoin de plus de temps pour améliorer leur jeu et leur cohésion. Et nous sommes à moins de deux semaines du coup d’envoi de la nouvelle saison sportive et du premier test officiel face aux Sudistes de la JS Saoura.

Le staff technique appelé à trouver des solutions

Après cette déconfiture de l’équipe kabyle face aux Sang et Or du NAHD, l’heure est à la mobilisation. Le staff technique, à sa tête le coach en chef Mourad Rahmouni, est appelé à revoir sa copie, avant l’entame de la compétition officielle. Si les attaquants sont en confiance, ce n’est pas le cas des défenseurs qui ont affiché une certaine fébrilité, avec déjà huit buts encaissés en trois matchs joués. Ce qui est beaucoup. Et si ces derniers ne se rachètent pas et ne rectifient pas le tir pendant cette période de préparation, il y a risque de voir le navire kabyle couler dès le premier match du championnat face à la JS Saoura. Rahmouni est averti et les Saâdou, Abdat, Guemroud, Redouani et les autres défenseurs sont appelés à rebondir et à retrouver leur équilibre. La sonnette d’alarme est tirée et le staff technique est appelé à trouver des solutions idoines qui permettront à la JSK de bien aborder la nouvelle saison.

Aomar Moussi