Séance vidéo hier matin

Par DDK | Il ya 1 heure | 147 lecture(s)

Hier matin, le coach des Jaune et Vert a programmé une séance vidéo avec ses joueurs, pour revenir sur les séquences du match qui les a opposés, la veille, au Nasr Hussein Dey et faire le point sur les erreurs commises. L’objectif de Rahmouni est de faire éviter aux joueurs de commettre les mêmes erreurs à l’avenir et d’attaquer le premier match face à la JS Saoura avec tous les atouts.

Match amical pour les remplaçants

Les jeunes de cru de la JSK qui n’ont pas été utilisés par le driver, à l’image de Saidoun, Nait Rabah, Ferguène, Dahlal et Haroun, devaient donner la réplique hier à 17h à une sélection de joueurs Africains résidant en Tunisie. Une aubaine pour ces jeunes de montrer de quoi ils sont capables et de convaincre le coach Rahmouni qu’il peut compter sur leurs services en prévision de la nouvelle saison qui se profile à l’horizon.

Rahmouni blâme ses joueurs

Très en colère après la raclée face au NAHD, le coach Mourad Rahmouni était dans tous ses états à la fin de la rencontre. Et il ne s’est pas privé de l’exprimer aux vestiaires, blâmant les joueurs et leur reprochant d’être passés complètement à côté de leur sujet, ce qui a permis aux joueurs du NAHD de marquer quatre buts. Rahmouni ne fut pas tendre avec ses poulains, exigeant d’eux de travailler davantage et de faire preuve de plus de sérieux, de concentration et de rigueur sur le terrain, pour espérer entamer le championnat en force et avec confiance et assurance.

Meziane blessé

Le jeune défenseur axial des Canaris du Djurdjura, Meziane, n’a pas été retenu par le driver Mourad Rahmouni face au Nasria. D’après les échos qui nous sont parvenus de Gammarth, Meziane souffre d’une blessure à la jambe.

Six joueurs non convoqués face au NAHD

Le coach Mourad Rahmouni n’a pas convoqué six joueurs face au NAHD. Il s’agit des jeunes Ferguène, Nait Rabah, Meziane, Saidoun, Si Salem et Haroun. Si pour les deux joueurs Si Salem et Meziane, la cause est claire, sachant qu’ils sont blessés, pour les quatre autres jeunes, c’est pour des considérations techniques. Ces jeunes devaient donc avoir leur chance, hier, lors du match amical prévu face à une sélection de joueurs africains établis en Tunisie.

A. M.