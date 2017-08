Alcaraz dos au mur

Par DDK | Il ya 1 heure | 143 lecture(s)

Après le revers concédé à domicile au stade Hamlaoui de Constantine face à la Libye, la sélection nationale réservée aux joueurs locaux s’est compliqué la tâche, pour la qualification au prochain CHAN-2018 qui aura lieu au Kenya.

Le sélectionneur national Lucas Alcaraz aura vraiment la tâche difficile pour permettre à ses poulains de créer l’exploit en terre tunisienne le 18 août prochain face aux Libyens qui ont pris une sérieuse option pour la qualif’. L’Espagnol est déjà sous pression et il est appelé à trouver des solutions, en revoyant sa copie, pour espérer renverser la vapeur au match retour, en marquant plus d’un but tout en évitant d’encaisser, pour prétendre à la présence de l’EN A’ au prochain tournoi africain. Les partenaires de Ferhani qui sont arrivés fatigués, avant-hier vers 3 heures du matin, à Sidi Moussa, ont eu droit à une grasse matinée. Dans l’après-midi, le groupe a été scindé en deux : le premier qui n’a pas joué le match s’est entraîné le plus normalement du monde avec au menu un travail technico-tactique, tandis que les autres joueurs qui ont pris part à cette défaite de deux buts à un face aux Libyens, ont effectué une séance de décrassage achevée avec une séance de soins pour ceux qui avaient de petits bobos.

Entraînement hier matin et quartier libre de 24h aux joueurs

Alors qu’au départ ce n’était pas prévu dans le programme tracé, mais finalement le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a décidé d’accorder un quartier libre à ses joueurs, pour se décontracter un peu et se ressourcer auprès de leurs familles. C’est ce qu’il leur a annoncé avec le manager général Hakim Medane avant-hier au déjeuner. Ce qui n’a fait que réjouir les coéquipiers du capitaine Mohamed Khoutir Ziti, très abattus après la défaite enregistrée samedi soir à Constantine. Les protégés d’Alcaraz ont effectué, hier matin, une séance d’entraînement au CTN de Sidi Moussa. Après le déjeuner, les camarades de Boukhenchouche ont eu droit à un quartier libre de 24h.

Retour à Sidi Moussa aujourd’hui à midi

Les coéquipiers de Darfalou sont appelés à retourner à leur camp de regroupement à Sidi Moussa, aujourd’hui avant-midi, pour attaquer la suite de la préparation dans l’après-midi.

Ultime séance demain matin

Après une journée de repos, le staff technique des Verts, qui est sous pression, devra replonger dans le bain de la préparation aujourd’hui, pour continuer la préparation de la manche retour qui se profile à l’horizon et qu’abritera le stade Tayeb M’Hiri de Sfax. La dernière séance de travail des camarades de Meziane aura lieu demain matin à Sidi Moussa et sera consacrée aux dernières retouches. Le onze qui a affrontera les Libyens le 18 de ce mois sera également dégagé lors de cette séance. Pour rappel, les Verts s’envoleront pour la Tunisie demain après-midi à bord d’un vol spécial de la compagnie aérienne d’Air Algérie.

El Mellali présent au match retour

Farid El Mellali qui a déclaré forfait face aux Libyens lors du match aller, joué à Constantine, pour cause de blessure, est totalement rétabli. D’ailleurs, il a repris les entraînements avec le groupe, avant-hier dimanche, et se sent apte pour la manche retour prévue ce vendredi à Sfax. Souffrant d’une contusion musculaire lombaire, El Mellali a été dispensé du match aller pour lui éviter toute complication de sa blessure. Désormais, le coach national peut compter sur El Mellali qui reste un élément de qualité qui peut faire la différence face aux Libyens lors de ce match retour, qui est décisif pour les locaux dans leur qualification au championnat d’Afrique des nations qu’abritera le Kenya du 11 janvier au 2 février 2018.

Aomar Moussi