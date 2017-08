Les places “plus chères” !

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

Les Crabes poursuivent leur préparation à Alger, avec au menu deux matchs amicaux joués contre l’USMB et le WAB, en attendant un troisième, programmé pour demain contre le PAC. Lors des séances de travail, les joueurs se donnent à fond pour taper dans l’œil de l’entraîneur, afin de décrocher une place dans l’effectif qui débutera la compétition officielle le 25 août prochain contre l’ASMO. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la bataille est rude dans les trois compartiments, avec un léger avantage pour quelques joueurs qui cumulent une certaine expérience, comparativement à certains jeunes, arrivés au club cette saison ou promus de la catégorie réserve. Le facteur expérience joue, en effet, un grand rôle dans le choix des joueurs, surtout pour une équipe qui veut jouer l’accession. Cela dit, les jeunes peuvent aspirer à être alignés à condition de saisir chaque occasion que le coach leur offre et de démontrer leurs qualités sur le terrain. Interrogé sur le groupe qui débutera le match contre l’ASMO, le coach Mustapha Biskri affirme: «Personne n’a assuré pour le moment sa place de titulaire, bien que j’aie une idée précise sur chaque joueur. Les prochains jours peuvent nous réserver certaines surprises et c’est pour cela que je laisse la porte grande ouverte à ceux qui ne m’ont pas encore convaincus pour le faire. Ils doivent saisir chaque occasion qui leur est offerte» En football, la concurrence ne peut être que bénéfique pour le club, car seuls les performants et les plus en forme sont alignés.

Z. H.