«On fait tout pour être prêts»

Il ya 1 heure

L’axial de la JSM Béjaïa, Abdelmalek Merbah, parle dans cet entretien des détails touchant la préparation d’intersaison.

La Dépêche de Kabylie : Vous venez d’achever le stage d’Alger. Un commentaire sur

la préparation?

Merbah Abdelmalek : Je pense que la préparation était positive depuis son début, car on appliqué à la lettre tout le programme tracé à cet effet par le coach. Nous avons travaillé d’arrache-pied au stage de Sétif et nous avons poursuivi le travail à Alger avec à la clef plusieurs matchs amicaux, qui nous ont été très bénéfiques sur plus d’un volet. Le plus important dans tout ça, c’est d’être prêt pour le début du championnat qui aura lieu dans 10 jours.



En parlant du championnat, vous sentez-vous réellement prêts ?

Je l’espère bien, car on a travaillé durement lors de cette préparation. On a fourni beaucoup d’efforts sous la houlette de Zeghdoud. Avec certains matchs amicaux joués, nous avons remarqué une certaine progression dans le jeu et la cohésion. On va poursuivre la préparation ici à Béjaïa, pour corriger les erreurs commises et améliorer la cohésion, car le football est un jeu collectif où l’esprit de groupe doit régner.

Les supporters attendent beaucoup de vous cette saison après le ratage de la saison écoulée. Vous avez sûrement un message à leur adresser…

Les supporters de la JSMB ont toujours été aux côtés de leur équipe, même dans les moments les plus difficiles. J’espère qu’ils le seront encore cette année, car nous voulons leur offrir l’accession. Le chemin qui nous mènera vers cet objectif sera sûrement difficile et plein d’obstacles, mais avec la conjugaison de tous les efforts, on pourra procurer de la joie aux amoureux du club, en replaçant la JSMB en ligue 1 mobilis, sa place naturelle.

Entretien réalisé par Z. H.