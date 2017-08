Une nouvelle saison, un nouvel objectif

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Les dirigeants de l’US Tala Athmane viennent de placer la barre très haut, en se fixant comme premier objectif l’accession au palier supérieur. En effet, une réunion de travail et de prise de contact a été organisée, vendredi dernier, au niveau du stade de Tala Athmane. Dans son allocution d’ouverture, le président de l’USTA, Arezki Houhache en l’occurrence, se voulait rassurant et optimiste quant à l’objectif tracé pour cette saison. « L’équipe a tous les moyens, humains et matériels, pour accéder au palier supérieur. Nous ferons tout pour l’atteindre», lancera-t-il dès le début. De son côté, le président de la section football, Hamid Labaci, après avoir fait la présentation du staff technique et des joueurs, a mis l’accent sur le respect du règlement intérieur de l’équipe et la cohabitation du groupe. «La discipline au sein du groupe est une condition sine qua non. Je ferai d’elle mon cheval de bataille et je veillerai à ce qu’aucun manquement à la bonne conduite ne sera toléré», martela-t-il. Ce responsable qui affiche une remarquable disponibilité, se dit prêt à exaucer tous les vœux de ses poulains pour peu qu’il ait une volonté à aller de l’avant de la part du groupe. «Nous ferons en sorte que tous nos engagements envers les joueurs soient honorés, mais nous exigeons un retour à la hauteur du sacrifice», ajoute-t-il. L’équipe qui a été renforcée par d’excellents joueurs de la périphérie de la localité de Tala Athmane a vu également l’arrivée d’un entraîneur de gardiens de but, Mourad Athmane, et d’un entraîneur-adjoint, Dris Ouanouche, pour seconder l’ancien coach Aissam Bouadaoui. Le trio a mis en exergue le respect mutuel comme locomotive qui devrait caractériser le parcours du groupe et «il doit primer sur toutes autres considérations, si nous voulons vraiment atteindre l’objectifs assigné», préviennent-ils. Après avoir rappelé l’objectif de la saison dernière qui était «la formation d’une équipe jeune et ambitieuse», et les malentendus qui ont émaillé le processus de l’équipe, le staff invite le groupe à reprendre les entraînements à partir du 20 août prochain. «Cette saison, contrairement à l’année passée, nous entamerons les entraînements à temps. Nous débuterons le regroupement à la forêt de Harouza à Tizi-Ouzou», expliquera Aissam Bouadaoui. Une manière à lui d’annoncer les couleurs de la préparation physique qui attend les joueurs cette saison qui, d’après ses dires, sera (la préparation) à la hauteur de l’objectif assigné, à savoir l’accession au palier honneur. Pour Razik, un jeune cadre de l’équipe qui vient juste de rejoindre le groupe, l’accession «exige un sacrifice de tout le monde, que ce soit des dirigeants, du staff technique ou des joueurs. Il faut également un respect mutuel et une solidarité entre les membres du groupe. Une solidarité qui doit être créée par des cadres de l’équipe qui devront être des pivots autour desquels doivent s’appuyer les jeunes joueurs, nonobstant le côté financier qui est également un adjuvant pour le groupe»,

révélera-t-il.

Hocine Moula