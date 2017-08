Les joueurs réclament leur argent

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

La situation financière de l’USOA continue de se poser avec acuité. Trois semaines après la reprise des entraînements, le problème financier refait surface dans la maison des Unionistes. Plusieurs joueurs sont, en effet, montés au créneau pour réclamer leur dû, en boycottant la séance d’entraînement d’avant-hier matin. De ce fait, le coach Ahmed Aïder a été contraint d’annuler la deuxième séance de l’après-midi. «On a décidé de ne pas reprendre les entraînements avant de toucher notre dû», a déclaré dira Allali, un nouveau joueur. De son côté, Nacim Kherraz, l’un des anciens du club déclare : «On estime qu’on mérite plus de considération après avoir assuré une honorable place la saison écoulée. On a accepté de reprendre et de poursuivre la préparation, en respectant à la lettre le programme tracé par le staff technique, et ce, bien que nous ayons plusieurs mois de salaire impayés : cinq mois plus exactement. N’oubliez pas que certains sont des pères de familles». La régularisation de la situation financière des joueurs de l'USOA est devenue un véritable feuilleton. Toujours est-il que les joueurs avaient décidé de faire confiance à leur président qui a su trouver les mots, pour les convaincre de renouveler leurs contrats.

Samy H.