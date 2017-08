«Tout est réuni pour une bonne préparation»

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Contacté avant-hier soir, le manager général de l’US Béni Douala Dahmane Azem, qui a conduit la délégation à Aïn Draham déclare : «On est arrivés fatigués vers les coups de midi. On a réparti les chambres, sur le groupe, puis on a pris notre déjeuner. Les joueurs ont fait une sieste pour récupérer de la fatigue du voyage. A 18h, l’équipe a effectué une séance de décrassage». Et de conclure : «Toutes les conditions sont réunies pour réussir une bonne préparation à Aïn Draham. Rien ne nous manque et les joueurs sont appelés à travailler sans relâche, pour attaquer la nouvelle saison. On essayera de programmer entre quatre à cinq matchs pendant ce stage, pour permettre au staff technique de voir à l’œuvre les joueurs et dégager l’équipe type avant le retour au pays le 25 août prochain».

Propos recueillis par A. M.