L’US Béni Douala en stage à Aïn Draham

Par DDK | Il ya 1 heure | 146 lecture(s)

Le pensionnaire de la division nationale amateur du groupe centre, l’US Béni Douala, se trouve, depuis avant-hier dimanche, en Tunisie, plus précisément à Aïn Draham.

Les poulains de Kamel Naït Abbas, qui ont effectué le début de leur préparation d’intersaison au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou, sont passés à la vitesse supérieure, pour peaufiner, comme il se doit, le travail débuté. Les gars d’Ath Douala ont, en effet, pris la route vers la Tunisie samedi dernier dans la soirée. Ils sont arrivés à Aïn Draham à midi, où ils ont pris leurs quartiers à l’hôtel Sanawbar. Dans l’après-midi, les joueurs ont effectué une légère séance à 18h sur un terrain d’Aïn Draham. Ainsi, les choses sérieuses ont commencé, hier, avec au menu du biquotidien. Le staff technique compte soumettre ses joueurs à une grande charge de travail physique.

Une délégation de 39 personnes, dont 30 joueurs

Forte d’une délégation de 39 personnes, l’équipe de l’US Béni Douala a posé ses bagages à l’hôtel Sanwbar et se consacrera désormais à ce stage de préparation qui s’étalera sur une dizaine de jours. En plus de la trentaine de joueurs, le staff technique est composé de quatre membres, à savoir le coach en chef, Kamel Naït Abbas, son adjoint, Samir Djouder, le préparateur physique, Rahim Halata et le coach des gardiens de but, Nabil Mazari. Il y a aussi parmi la délégation un médecin, un garde matériel et le chauffeur du bus. Le manager général Dahmane Azem a conduit la délégation de l’US Béni Douala à Aïn Draham, où il veillera au grain pour la réussite du stage.

Le stage s’étalera jusqu’au 25 août

S’agissant de la durée de ce stage d’intersaison, celui-ci s’étalera jusqu’au 25 de ce mois, ce qui va permettre au staff technique d’appliquer le programme de préparation tracé à cet effet. Un stage qui sera consacré au volet physique en grande partie, mais qui sera aussi ponctué par des matchs amicaux, pour permettre au groupe de parfaire sa cohésion. Les gars d’Ath Douala seront de retour au pays le 25 de ce mois, pour bénéficier de quelques jours de repos, avant de continuer la préparation et attaquer la nouvelle saison sportive.

4 à 5 matchs amicaux au programme

La formation de l’US Béni Douala, remaniée cette saison en grande partie, misera sur les matchs amicaux qui seront programmés pendant ce stage, pour aborder le championnat de cette saison en force, avec la même ambition affichée la saison écoulée, à savoir l’accession en ligue 2 mobilis. Une mission qui s’annonce difficile, surtout avec la présence de clubs, comme le WA Boufarik, le RC Arba, pour ne citer que ces derniers qui tenteront de retrouver la ligue 2 cette saison. Par ailleurs, les dirigeants de l’US Béni Douala comptent trouver des sparring-partners pour jouer des matchs amicaux. Ils misent sur la programmation de quatre à cinq rencontres, comme souhaité par le coach Naït Abbas Kamel, dit ‘’Djidji’’.

Hocine Ammam attendu ce vendredi

Le président de la section football Hocine Ammam, qui n’a pas été du voyage avec l’équipe et qui a chargé Dahmane Azem de conduire la délégation, devra se rendre en Tunisie ce vendredi. Il est attendu à Aïn Draham pour constater de visu les conditions dans lesquelles se déroule le stage, et surtout pour motiver les joueurs et le staff technique, afin de préparer comme il se doit la nouvelle saison. Car ça lui tient à cœur de voir l’US Béni Douala faire partie des équipes de la ligue 2 mobilis dès la prochaine saison, après le ratage de l’exercice précédent, où l’accession a filé aux gars d’Ath Douala à la dernière journée, au profit du RC Kouba en faveur du goal-average particulier.

Aomar Moussi