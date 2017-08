Place à la préparation d'intersaison !

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

L'équipe de la JS Boukhalfa qui a raté l'accession en Régionale 2 la saison dernière s'est remise au travail samedi dernier, au stade Oukil Ramdane de Tizii-Ouzou. Les Banlieusards de Tizi-Ouzou se préparent activement en prévision de la nouvelle saison sportive qui se profile à l'horizon. Les joueurs qui composent l'effectif de la JS Boukhalfa version 2017-2018, se préparent dans une bonne ambiance et les dirigeants veillent au grain pour leur permettre d'être au meilleur de leur forme et prêts pour le lancement de la nouvelle saison avec les matchs de la coupe de wilaya, avant le coup de starter du championnat des deux divisions honneur et pré-honneur le 10 octobre prochain. La préparation va se poursuivre au stade Oukil Ramdane avec un travail physique au menu, avant de passer à l'étape suivante qui sera consacrée au travail technico-tactique et de la boucler, enfin, par la phase pré-compétitive consacrée exclusivement aux matchs amicaux.

Rachid Merabtène maintenu à la barre technique

Les dirigeants du club, à leur tête Mohamed Bouchakour, ont prôné la stabilité en renouvelant leur confiance au coach Rachid Merabtène qui a été maintenu à la barre technique pour cette nouvelle saison. Le driver de la JS Boukhalfa qui a réussi du bon travail avec l'équipe fanion la saison passée, en ratant de peu l'accession en Régionale 2, compte réussir son pari cette saison, en faisant de la montée au palier supérieur son objectif N°1. Ce ne sera pas facile du moment que plusieurs équipes affichent leurs ambitions pour l'accession, à l'image du FC Tadmaït, la JSC Ouacifs pour ne citer que ces dernières. Pour dire que les choses ne s’annoncent guère faciles et le driver Rachid Merabtène est averti et saura certainement comment réussir sa mission et permettre à la JS Boukhalfa de gravir les échelons et se frayer une place en Régionale 2 dès la prochaine saison.

Massi Boufatis