Boualem Adrar nouvel entraîneur

Après l’accession méritée de l’US Soummam en Régionale 2, personne ne s’attendait à

un changement à la barre technique et tout le monde pensait que Mohamed Melizou poursuivra sa mission. Finalement, tout ce qui se disait dans le milieu sportif, du côté de la cité d’Ighil Ouazzoug, s’est avéré vrai et c’est Kamel Adrar, l’ex-coach des jeunes du MOB et les cadets de la JSMB, avec laquelle il avait remporté la coupe d’Algérie et ex-entraîneur du pensionnaire de la Régionale 1 la JS Tichy, qui a été officiellement engagé pour driver le champion de la division d’honneur de la ligue de Bejaïa de la saison 2016-2017. Les supporteurs de l’USS souhaitent, désormais, voir leur équipe

favorite réussir un deuxième grand coup sous la houlette de Kamel Adrar et si le groupe est bien renforcé, les joueurs pourront encore une fois créer la

sensation.

S. H.