Deux nouvelles recrues engagées

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

C'est dans une ambiance bon enfant que les gars d’Amizour poursuivent la préparation en prévision de la nouvelle saison.

À l'instar de la plupart de ses coéquipiers, le défenseur Abdeslam Brikh estime que l'équipe prépare comme il se doit le prochain exercice. «Nous sommes sur la bonne voie. Nous comptabilisons déjà trois semaines de travail et je peux vous assurer que tout le monde se porte bien et adhère parfaitement à la méthode de travail de l'entraîneur, même si avec la chaleur, ce n'est pas facile. Quoi qu'il en soit, nous sommes conscients que seule une bonne préparation nous permettra de réaliser notre objectif», a indiqué l’enfant de Semaoun. Pour sa part, l'entraîneur Ahmed Aider est en train de faire l'unanimité à Amizour. De bon augure pour la suite de son aventure avec les Rouge et Noir, même si la saison risque d'être longue et épuisante. L'ancien entraîneur du WRM se dit satisfait jusque-là du déroulement de la préparation. Par ailleurs et à quelques jours seulement du stage bloqué à Alger, les responsables du club de football d’Amizour, à leur tête le président Omar Oumbiche et le président de section Laid Milan, ont ratissé large pour trouver l’oiseau rare afin de renforcer l’équipe, surtout après la cinglante défaite face au MOB qui a dévoilé certaines lacunes, notamment dans l’axe de la défense. Dans ce contexte, nous avons appris de source digne de foi que la direction compte clôturer l’opération de recrutement avant le départ en stage à Alger, prévu pour demain. À cet effet, les responsables des Rouge et Noir viennent d’engager deux autres nouveaux éléments. Il s’agit d’Aouf, un stoppeur de Skikda, et Guehache, un avant-centre d’Aïn M’lila. Avec ce beau monde, les Unionistes vont certainement jouer les premiers rôles la saison prochaine. C’est le vœu de tous les amoureux du club. En tous les cas, la volonté de bâtir une grande équipe reste la priorité du président Oumbiche, plus que jamais déterminé à placer son équipe dans une division plus conforme à son standing. Conscients de la difficulté de la tâche, les dirigeants mettent les bouchées doubles pour mener à bien leur mission, celle de réussir le pari. En effet, le problème de cette équipe d’Amizour n'est pas la gestion ni les résultats, du moment qu’à chaque fois les dirigeants font de leur mieux. Il reste seulement à espérer que les moyens financiers suivent car le projet de donner une grande équipe à la ville d’Amizour mérite d’être soutenu par les pouvoirs publics et les industriels de la région, surtout que la volonté d’y parvenir est bien présente. En attendant, les coéquipiers de Hannibal Souama effectueront, jeudi, le déplacement à Alger, où la direction a déjà assuré la programmation de trois matchs amicaux avec des équipes se trouvant sur place.

Samy H.