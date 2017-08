C’est toujours l’expectative !

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

Alors que toutes les équipes de la wilaya se préparent pour la saison prochaine, du côté de l’ARB Barbacha, équipe évoluant en honneur de la LWF de Béjaïa, c’est loin d’être le cas. Et au rythme où vont les choses, rien n’indique qu’il en sera autrement, tant un long silence plane sur l’avenir de cette formation, plongée depuis plusieurs saisons dans des difficultés financières qui n’arrangent en rien ses affaires. Pour cette saison, tout ne semble pas aller pour le mieux pour l’ARBB, et à un peu plus de deux mois du début du championnat, toutes les interrogations sont posées quant à son devenir, à moins d’un sursaut d’orgueil des bonnes volontés qui, faut-il le rappeler, ne manquent pas à Barbacha. Les supporters de l’équipe espèrent que les choses s’arrangeront le plus vite possible afin de voir à l’œuvre leur jeune équipe, surtout que les talents ne manquent pas pour bâtir une bonne formation capable de dérouter les calculs malgré l’asphyxie financière.

Samy H.