L’AGO décalée au 19 août

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

Initialement prévue pour demain, jeudi, l’assemblée générale ordinaire (AGO) du CSA/JSMB aura finalement lieu samedi à partir de 17h, au salon d’honneur du stade OPOW de la ville de Béjaïa avec pour ordre du jour, la présentation des bilans moral et financier au titre de l’exercice 2016/2017. Par ailleurs, lors d’une réunion de travail tenue avant-hier en présence de tous les membres du comité directeur du club, il a été notamment question de la préparation de la nouvelle saison footballistique, de l’installation officielle du nouveau directeur général, Abdelhakim Hamouche (en remplacement de Karim Doudane), et de la régularisation partielle des salaires des joueurs, anciens et nouveaux, après le renflouement des caisses du club par la subvention de l’APC de l’ordre de cinq milliards de centimes. De même qu’un appel a été lancé en direction des amoureux du club pour soutenir l’équipe à l’approche du démarrage de la nouvelle saison sportive qui verra la JSMB rendre visite au RCR lors du premier match inaugural du championnat professionnel de ligue 2 Mobilis.

Cap sur la dernière ligne droite

Après avoir bénéficié de deux jours de repos au lendemain de la fin du stage de Zéralda (Alger), les camarades de Hamza Ouanes vont devoir reprendre cet après-midi pour s’attaquer au dernier cycle de la préparation. En effet, le staff technique qui aura encore une dizaine de jours devant lui pour apporter les derniers réglages à son team, avant le début de la compétition officielle, devrait mettre à profit cette phase précompétitive pour asseoir les automatismes nécessaires au sein d’un groupe remanié à plus de 60%. Lors du dernier regroupement effectué dans la capitale et ponctué par trois matchs amicaux face successivement au PAC (2 - 2), l’USMB (1 - 3) et l’ESMK (0 - 0), les Béjaouis ont montré du bon et du moins bon, en ce sens qu’un gros travail attend encore le coach pour permettre à son équipe d’être prête pour le jour J. À ce propos, Mounir Zeghdoud a déclaré à la fin dudit stage : «Je crois que nous avons profité pleinement de ce regroupement au cours duquel nous avons disputé trois matchs amicaux nous ayant permis d’avoir une idée sur les aptitudes de chaque élément. Néanmoins, les résultats de importent peu, ce qui m’a réjoui en revanche c’est cet esprit de solidarité affiché par tous les joueurs, anciens et nouveaux, où, dois-je rajouter, l’équipe commence à se dessiner à près de 70% avant le coup d’envoi du championnat. Cela étant dit, nous allons encore travailler nos insuffisances durant cette période qui nous sépare de notre premier match officiel, où nous escomptons réussir en force notre entrée en la matière.»

B. Ouari.