Le MOB atomise le WA Boufarik

Les joueurs du MO Béjaïa qui s’apprêtent à boucler leur stage d’Alger (demain, jeudi, ndlr), se sont permis une ballade de santé avant-hier au stade de Dar El Beida, face au WA Boufarik, qu’ils ont étrillé par un net de 7 à 0 (mi-temps 4 - 0). Le buteur Fethi Noubli, auteur d’un hat trick, a encore pesé de tout son poids lors de cette joute amicale, pour porter son capital but à six réalisations depuis le début de la préparation de son équipe. Cela dit, les Béjaouis qui affichent clairement leurs intentions de retrouver vite l’élite, ont réussi jusque-là leur troisième performance depuis le début de leur préparation après les larges succès obtenus aux dépens de l’O Médéa (3 - 0) et l’USO Amizour (4 - 0), contre deux nuls blancs contre le CSC et l’USMB et seulement une défaite face au CABBA (1 - 2). Le coach en chef du MOB, Mustapha Biskri, qui a affiché toute sa satisfaction quant au rendement fourni par son équipe, a déclaré à l’issue du match contre les Boufarikois : «Je suis satisfait de la prestation de mes joueurs, ce qui prouve que mon équipe se trouve en nette progression mais sans pour autant cacher les quelques lacunes déjà constatées que nous allons combler dès notre retour à Béjaïa.» Par ailleurs, le MOB a évolué avec l’équipe suivante contre le WAB : Sidi Salah, Naas (Baaouali), Bordjah (Benali), Bouldiab, Maamar Youcef (Mouhli), Boucherit (Bentayeb), Herida (Rahal), Benamara (Kadri), Touati (Nezouani), Noubli (Soltane), Belkacimi (Salhi).

B. Ouari